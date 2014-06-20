هالة صدقي غاضبة جداً من منتجي “عفاريت عدلي علام”

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استشاطت الفنانة المصرية هالة صدقي غضباً، بسبب ترتيب اسمها على تتر مسلسل “عفاريت عدلي علام” حيث جاء في نهاية التتر، أي بالرغم من أنها تشارك في البطولة مع الزعيم عادل إمام، إلا أن اسمها لم يتصدر “التتر” إلى جانب بقية النجوم المشاركين، حيث تؤدي في هذا المسلسل الكوميدي دور زوجة عادل إمام الذي يتقمص شخصية “عدلي علام”.

لم تخف الممثلة المصرية هالة صدقي غضبها الشديد من مسألة ترتيب اسمها على التتر عقب عرض أولى حلقات مسلسل “عفاريت عدلي علام”، وأوضحت بهذا الخصوص بأنها اتفقت مع شركة الإنتاج على وضع اسمها بعد الفنان عادل إمام، غير أنها تفاجأت من وضع اسم الفنانة غادة عادل بعد اسم الزعيم، في حين كتب اسم هالة صدقي مع نهاية التتر.

لم تتردد النجمة المصرية برفع شكوى لدى نقابة المهن التمثيلية، مخطرة بأن الشركة المنتجة لمسلسل “عفاريت عدلي علام” لم تحترم بنود العقد المبرم، على اعتبار أن هذا الأخير ينص على كتابة اسمها على تتر المسلسل بعد اسم الفنان الكبير عادل إمام، وفي الوقت الحالي تترقب الفنانة هالة صدقي رد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر.

الجدير بالإشارة فإنه إلى جانب كل ذلك فإن الفنانة هالة صدقي كانت مستاءة، من الدعاية التي كشفت عن حقيقة ما تقمصته من دور في مسلسل “عفاريت عدلي علام” بشكل مسبق، كونها كانت حريصة أن يكون مفاجأة لجمهورها مع عرض الحلقة الأولى، حيث تبدو فيه بدور مختلف أي تؤدي دور الزوجة البشعة غير المعتنية بنفسها.

وبسبب ذلك كتبت تعليقاً على حسابها عبر موقع “فيس بوك” قالت فيه: “..بالرغم من المجهود الفظيع اللي عملته علشان محدش يشوف الشخصية اللي عملتها السنة دي.. إلا أنه للأسف لازم تنزل دعاية للمسلسل.. معلش المهم إن شاء الله يعجبكم وربنا يعوض مجهودنا..”.