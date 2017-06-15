هالة صدقي: غامرت بقبول دور حياة النفوس مع عادل إمام

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دعت النجمة المصرية “هالة صدقي” محبيها إلى مواصلة مشاهدة مسلسل “عفاريت عدلي علام”، باعتبار أن أهم الأحداث ستظهر بالحلقات النهائية للمسلسل الذي يجمعها والنجم “عادل إمام”، وأكدت “صدقي” في لقاء إذاعي أن تخوفها كان كبيراً من ظهورها بشكل مخيف ومثير ومن تركيبة شخصيتها في المسلسل الذي تلعب فيه دور “حياة النفوس” زوجة “عدلي علام” الذي يجسده “عادل إمام.”

وفي نفس السياق، رأت “هالة صدقي” أن دور المرأة “النكدية” التي جسدته في الحلقات الأولى من المسلسل هو تأكيد على أن الرجل سبب “نكد” المرأة وقالت: “هما اللي بيخلو الستات تنكد عليهم”، معبرة عن رضاها بالدور الذي قامت به والشخصية الجديدة التي جسدتها بتلك التركيبة المختلفة.

وعن عودتها إلى السينما، اعترفت “صدقي” أن فيلم “آخر ديك في مصر” لم يحقق توقعاتها، حيث كان طموحها بنجاح الفيلم أكبر، مضيفة أن من الأشياء التي دفعتها للمشاركة في الفيلم كان بالأساس تشجيعاً منها للنجم “محمد رمضان” عندما كان يريد تغيير نوعية أفلامه نحو الكوميديا، وهو تغيير نوعي تماماً لطبيعة أعماله السينمائية التي يعرف بها لدى جمهوره وربما كان على وعي بأن فئة معينة من الجمهور ترفض تركيبة أعماله الأخرى، حسب تعبيرها.