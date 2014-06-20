حلويات شرقية لذيذة

أولا: بلح الشام
المقادير:
- 1/2 كيلو دقيق
- 1/2 لترماء
- كوب زيت
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة سكر
- 1/2 ملعقة صغيرة فانليا
- مقدار زيت للتحمير
- مقدار شيرة ثقيل
- عدد 6 بيضات
الطريقة:
- نضع الماء والزيت والملح والسكر على النار
- بعد الغليان نضع كل الدقيق
- نمزج الخليط جيداً لمدة حوالى نصف ساعة
- نرفعه من على النار بعد أن يصبح مثل الكرة على ألا يلتصق بقاع وعاء الطبخ
- نضع العجينة فى العجانة ونشغلها إلى أن تهدأ العجينة
- نضع البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر
- ونضع الفانليا مع البيض
- إذا لاحظنا أن العجينة ناشفة نوعاً ما نضيف بيضة
الطبخ:
- نضع العجينة بكيس به (حلقة معدنية)
- نقطع العجينة فى زيت بارد
- نتركها تتحمر مع مراعاة التقليب عند اللزوم لكى تحمر من الوجهين
- بعد أن يصبح لونها ذهبياً نضعها في الشيرة
ملاحظات:
- اذا كنت تفضلي بلح الشام طري يمكنك تحميره في زيت ساخن
- يمكنك حشو بلح الشام بحشوات مختلفه مثل الشوكولاتة والكريمة أو الكستر
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