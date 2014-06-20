مطبخ

حلويات شرقية لذيذة

by زينب سعد
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بلح الشام

أولا: بلح الشام

المقادير:

  • 1/2 كيلو دقيق 
  • 1/2 لترماء 
  • كوب زيت 
  • 1/2 ملعقة صغيرة ملح 
  • 1/2 ملعقة صغيرة سكر 
  • 1/2 ملعقة صغيرة فانليا 
  • مقدار زيت للتحمير
  • مقدار شيرة ثقيل
  • عدد 6 بيضات

الطريقة

  • نضع الماء والزيت والملح والسكر على النار
  • بعد الغليان نضع كل الدقيق
  • نمزج الخليط جيداً لمدة حوالى نصف ساعة
  • نرفعه من على النار بعد أن يصبح مثل الكرة على ألا يلتصق بقاع وعاء الطبخ
  • نضع العجينة فى العجانة ونشغلها إلى أن تهدأ العجينة
  • نضع البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر
  • ونضع الفانليا مع البيض
  • إذا لاحظنا أن العجينة ناشفة نوعاً ما نضيف بيضة

الطبخ

  • نضع العجينة بكيس به (حلقة معدنية)
  • نقطع العجينة فى زيت بارد
  • نتركها تتحمر مع مراعاة التقليب عند اللزوم لكى تحمر من الوجهين
  • بعد أن يصبح لونها ذهبياً نضعها في الشيرة

ملاحظات

  • اذا كنت تفضلي بلح الشام طري يمكنك تحميره في زيت ساخن 
  • يمكنك حشو بلح الشام بحشوات مختلفه مثل الشوكولاتة والكريمة أو الكستر
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