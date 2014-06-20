حليمة بولند في هجوم كاسح على منتقديها… “لو كل كلب عوى ألقمته حجراً لأصبح الصخر مثقالاً بدينار”

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لم ترحم المذيعة المثيرة للجدل حليمة بولند منتقديها على مقطع الفيديو الذي انتشر مثل النار في الهشيم في كل مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه في حفل زفاف وترقص بفستان مكشوف كثيراً حيث قالت على موقعها الرسمي في الإنستغرام “لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار”. بل وأرفقته بالفيديو الذي سبب كل هذه الموجة من السخط والإنتقادات في تحدي صارخ لكل منتقديها.

فقد نشرت بولند مقطع فيديو مسجل أثناء حضورها حفل زفاف بالسعودية وظهرت فيه بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود طويل مكشوف الصدر.

كما ظهرت حليمة في الفيديو وهي تغني وترقص بمشاركة الفنانة هند البحرينية التي كانت تحيي الحفل.

وتلقت بولند العديد من التعليقات على هذا الفيديو من قبل المتابعين الذين اعتبروا إطلالة حليمة الجريئة لا تناسب عادات وتقاليد المملكة.

ومن السجالات التي دخلتها حليمة للرد على منتقديها كان ما وجهته للفنانة هيفاء حسين التي تحدثت ممعنية عن الفيديو الذي انتشر لحليمة عن تصرفات بعض النجوم، مطالبة بتنظيف الساحة الفنية والإعلامية من بعض المشاهير. فردت حليمة بردين قاسيين على موقعها الرسمي بالإنستغرام

وقالت:” حكمة الصباح لليوم.. أسرع وأسهل وسيلة للشهرة هي الهجوم على حليمة بولند، لأني باختصار مادة دسمة شاغلة الناس، فأي أحد يحب يطلع بالسوشيال ميديا ويسوي ضجة يجيب اسمي علشان ينشهر ويزيد متابعينه، لكن هاردلك لن أعطيكم شرف الرد عشان لا تطلعون على أفاي”.

وأضافت صورة لإطلالتها الأخيرة المثيرة في حفل الزفاف ، وعلقت عليها قائلة: “لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار”.

بل وساندتها الفنانة هند البحرينية في هجومها على تصريحات الفنانة هيفاء حسين بشكل واضح من خلال اعادة نشرها لمقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص برفقة الإعلامية الكويتية حليمة بولند في حفل الزفاف الذي أثار السخط

وعلقت هند على الفيديو قائلة: “هل الفيديو نزلته لبعض المشهورات اللي طالعين فيها ومو عاجبهم الجو اللي عايشينه”.

وتابعت:” حبيت أقولهم ربو عيالكم ومالكم شغل في عيال المجتمع، وإذا حد يبي ينصح يدق تليفون وينصح مو وحبيت ينفخ نفسه بالسوشيال ميديا عشان يصفقون له الفلورز”.

وأضافت:” أقولج ترى إحنا بالواقع مو نمثل مسلسل عشان تتقمصين لنا هالشخصية، وشكرا وخلي الطابق مستور وحطي لسانك بحلجش ونسينا ما كلينا”.