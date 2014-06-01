حليمة بولند وفيصل الراشد يلتقيان في عيد الحب بأمريكا

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بمناسبة عيد الحب يستعد المطرب الكويتي فيصل الراشد لإحياء حفل ضخم بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر فبراير القادم، يأتي هذا الحفل برعاية الحراكي جروب و ديفا برودكشن برئاسة المنتجة نيفين كامل.

هذا وسوف تقوم الفنانة والإعلامية الكويتية المتألقة حليمة بولند بتقديم الحفل الذي ينتظره عدد هائل من الجاليات العربية على الأراضي الأمريكية.

من جانبه صرح المنتج والروائي نور الحراكي رئيس المنتدى العربي للثقافة والسلام أن هذا الحفل سوف يكون الأضخم مقارنة بأي حفلات أخرى تم تنظيمها سابقا.

وأضاف الحراكي أن الحفل سوف يكون مميزا أكثر من حيث الإنتاج والتنظيم الجيد. ويرى الحراكي أن إقامة الحفل في عيد الحب يعد بمثابة رسالة سلام لكل شعوب الأرض وتأكيد على أن الحياة لن تستمر إلا بنشر ثقافة الحب والتسامح بين شعوب العالم.

كما أكدت المنتجة نيفين كامل أنها سعيدة برعاية شركتها للحفل كونها شركة مصرية أمريكية كما وعدت بأن يظهر الحفل بمستوى راق ومتحضر، لا سيما أن الفنان الكويتي فيصل الراشد يتمتع بشعبية جماهيرية كبيرة سواء بدول الخليج أو العالم العربي كما أن النجمة حليمة بولند تعد من الشخصيات الفنية والإعلامية التي يترقب الجمهور ظهورها بشغف شديد، وجميع ما سبق يعد من أهم الدعائم والمقومات لنجاح الحفل.

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