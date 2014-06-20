تكريم حليمة بولند بالمنتدى العربي للثقافة والسلام

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أيمن الرفاعي

وقع الإختيار على مجموعة من الفنانين والإعلاميين العرب لتكريمهم من قبل المنتدى العربي للثقافة والسلام برئاسة الروائي نور الحراكي سفير المنظمة الدولية للتنمية.

ومن أبرز المرشحين للتكريم كان النجم القدير محمود عبد العزيز والذي نتمنى له الشفاء العاجل. كما سيكرم المنتدى أيضا للنجمة فيفي عبده عن مسرحيتها التي تعرض في الوقت الحالي ” حارة العوالم”.

وسوف يتم تكريم المطربة الكويتية شمس وذلك عن أغنيتها ” سند ظهري” ولكونها أيضا أفضل مطربة عربية لعام 2016. سيطال التكريم كذلك المنتج الكبير إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب وذلك عن دوره المتميز ومشواره الطويل في دعم الإنتاج والفن العربي.

ومن بين المكرمين الإعلامية المتألقة دائما حليمة بولند وذلك لتميزها الإعلامي في العالم العربي كما سيشمل التكريم النجمة نبيلة عبيد اعترافا بمشوارها الفني العامر بالعديد من الأعمال الراسخة في ذهن الجمهور العربي.

وأكد الحراكي أن اختيار هذه الكوكبة من النجوم لم يكن مصادفة ولكن نظرا لتميز هؤلاء وبسبب أعمالهم الخالدة والتي تركت بصمات واضحة في جميع أنحاء الوطن العربي.

وضرب الحراكي مثلا بالفنان الكبير محمود عبد العزيز الذي يتمنى له الشفاء العاجل وعودته سريعا لجمهوره الذي يعشقه فهو فنان كبير وقدم أعمال فنية ستظل خالدة في العقل المصري والعربي وأكد الحراكي أن تكريم هذه الكوكبة تم اختيارهم بعناية من قبل لجنة فنية مكونة من نقاد وفنانين؛ مشيرا إلى أن المطربة شمس تم اختيارها لنجاحها السريع ولون الغناء الذي يميزها؛ وجاء اختيار الفنانة فيفي عبده لأعمالها المتميزة أخرها مسرحيتها التي تعرض الآن ” حارة العوالم ” وجاء تكريم المنتج الكبير إبراهيم أبو ذكري لدعمه المستمر في دفع عجلة الانتاج في عالم الفن العربي؛ كما وقع الإختيارعلى الكاتب والسينارسيت المبدع تامر حبيب صاحب القلم الذهبي وذلك عن أخر أعماله ” جراند أوتيل ” الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاح جماهيريا منقطع النظير.سيكون هؤلاء جميعا على موعد مع التكريم خلال الإسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم وذلك في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة.

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