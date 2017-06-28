“من وين” أغنية نجم “أرب ايدول” هُمام ابراهيم الجديدة بخمس لهجات

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أطلق الفنان هُمام ابراهيم أحد أبرز نجوم أرب أيدل في موسمه الأخير أغنية جديدة حصرياً عبر تطبيق أنغامي، بعنوان _#من_وين. الأغنية من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.

الأغنية التي أبصرت النور أول عيد الفطر المبارك على جميع الشاشات التلفزيونية والمحطات العربية، ميكس وماسترينع محمد المقهور، ومن إنتاج شركة Double M Production.

تمَّ تصويرها على طريقه الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج سوران علي شريف، في اسكي شاهير -تركيا في أجواء صيفيه بامتياز.

وبعد طرح الأغنية انهالت على الفنان المباركات من الفنانين ومن المعجبين الذين أثنوا على الأوديو والكليب.

يُذكر أنَّ هُمام أتقن اللهجات الخمس التي أدى بها الاغنيه وتراوحت ما بين اللبناني والمغربي والخليجي والمصري والعراقي التي هي لغته الأم.

ولعل الرسالة التي أرادها هُمام من وراء هذه الاغنية هي أن لا فرق في اللهجات أو البلدان إنما تكفي ان تكون ذات طابع عربي.

وعلى صعيد آخر ، يحيي هُمام سلسلة من الحفلات في ٦/٧/٢٠١٧ في مهرجان شبيبة الأردن وضمن فعاليات مهرجانات الجزائر. على أن يعود إلى لبنان لإحياء بعض الحفلات والمهرجانات يعلن عنها لاحقاً.