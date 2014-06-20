بالصور حماقي يشعل الأجواء بحفل الاسكندرية

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أيمن الرفاعي

حالة من التألق الملحوظ والنشاط الملموس يعيشها نجم الغناء المصري محمد حماقي. فخلال أيام عيد الأضحى المبارك أحيى مجموعة من الحفلات بالساحل الشمالي والتي لاقت نجاحا مبهرا.

أما حفل الإسكندرية الأخير فقد ألهب الأجواء بأحدث أغانيه كما صدح ببعض الأغاني القديمة أيضا. أقيم الحفل في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة الاسكندرية الساحلية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من كلية التجارة.

تغنى محمد حماقي بأغانيه التي عشقها الجمهور منها ” مابلاش” و “استنى دقيقة” و ” شخبط على الحيط” و ” افتكرت” وغيرها من أعماله الأخرى التي تستقر في ذهن جمهوره.

ومن الملاحظات الملفتة في هذا الحفل تجاوب الجمهور مع حماقي وذلك بالترديد لكلمات الأغاني قبل وبعد النجم المحبوب مما ألهب أجواء الحفل. كل ذلك يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الفن النظيف يثبت نفسه أينما وجد.

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