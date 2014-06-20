حماقي يطلق اسم حماته على مولودته الأولى المنتظرة

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يعيش الفنان المصري محمد حماقي هذه الأيام حالة من الترقب والقلق الممزوج بالسعادة بانتظار قدوم مولودته الأولى.

وخلال إحيائه لأحد الحفلات بالصالة المغطاة باستاد القاهرة صرح حماقي للصحفيين بالخبر، فقد أكد أنه ينتظر وصول مولودته الأولى خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما صرح حماقي بأنه ينوي إطلاق اسم ” فاطمة” على طفلته القادمة تيمناً باسم حماته، وذكر الفنان محمد حماقي أنه يعتبر حماته بمثابة أمه الثانية لذلك اختار اسمها كي يطلقه على أول مولودة له.

يذكر أن حماقي متزوج من السيدة نهلة الحجري منذ عام 2011 ، وقد ثارت بينهما بعض المشاكل والتي أدت إلى الإنفصال في عام 2013 لكن تعود العلاقة بينهما من جديد ويتزوجا مرة أخرى في عام 2016 ، وفي منتصف العام الماضي أصدر محمد حماقي ألبومه الأخير “مابلاش”.

وفي نهاية الأغنية قدم شكر خاص لطليقته في ذلك الوقت “نهلة الحجري” على الرغم من عدم وجود أي دور لها في الألبوم.

وقتها تساءل جمهور حماقي عن سبب توجيه شكره لطليقته في نهاية الأغنية، لم يرد حماقي في وقتها ولكن رده جاء بعد اسبوع واحد فقط عندما أعلن عودته لزوجته مما يؤكد أن أغنية “مابلاش” كانت موجهة لزوجته شخصياً خصوصا وأن الكلمات تتكلم عن الهجر والعتاب كما أكد النقاد.