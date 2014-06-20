النجم محمد حماقي ينتظر مولوده الأول

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ينتظر المطرب محمد حماقي على أحر من الجمر قدوم طفله الأول، خلال الأشهر القليلة المقبلة من زوجته نهلة الحاجري، عقب عودتهما لبعضهما في شهر يوليو الماضي فنظراً لعلاقة الحب القوية التي تجمعهما، لم يتمكنا بعد الانفصال من العيش بعيداً عن بعضهما البعض، ومن أجل ذلك وصف خبر الحمل بالسار فمن شأنه أن يقرب أكثر ويوطد من علاقتهم الزوجية، ومن شأن ذلك أن يحقق ل”حماقي” الاستقرار النفسي والعائلي.

كشفت المذيعة فريدة الخادم خلال تقديمها لبرنامج يحمل عنوان “كلاكيت”، الذي يبث عبر أمواج إذاعة “نجوم إف إم”، أن الفنان المصري محمد حماقي وزوجته ينتظران حدث كبير وسار خلال أشهر قليلة، ويتمثل في ميلاد طفله الأول لأن زوجته حامل.

وكان محمد حماقي قد اقترن من نهلة الحاجري سنة 2013، حيث توجت قصة الحب الكبيرة التي جمعت بينهما بالزواج، لكن وقع المفاجأة كان كبيراً على جميع المعجبين، عندما تم الإعلان عن قرار الانفصال بين هذا الثنائي، ولكن عادت المياه إلى مجاريها بعد مرور حوالي سنتين من عمر هذا الانفصال، ووضع حماقي حداً للفراق، معترفاً بصراحة كبيرة أنه لم يجد السعادة بعيداً عن نهلة، وكانت بدورها لازالت تكن له ذات الحب.

عقد قران محمد حماقى على نهلة الحاجرى نهاية عام 2011، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن على غرار الزعيم عادل إمام والنجم عمرو دياب والفنان محمد فؤاد، ولم يفوت حماقي يومها الفرصة، حيث غنى في حفل زفافه الأغنية التي حملت عنوان “جايز ده حلم” وحرص أن يقدمها هدية لزوجته، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحنها أحمد صلاح حسنى، و فور عودتهما إلى بعضهما بعد الانفصال اغتنم حماقي فرصة طرح آخر كليب له “مابلاش”، ليوجه من خلاله الشكر لزوجته فى نهاية هذا الكليب، معلناً للجمهور عن عودتهما بشكل رسمي.