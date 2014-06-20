متفوقة على سلين جوميز وتوبا……حنان الخضر الخامسة عالمياً والأولى عربياً في قائمة أجمل 100 وجه بالعالم

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تمكنت الفنانة المغربية حنان الخضر من احتلال المركز الخامس عالمياً ضمن قائمة” أجمل 100 وجه بالعالم. ”

وبذلك تتفوق نجمة ستار أكاديمي في نسختها الأخيرة على أشهر نجوم العالم. فبعد أن نافست العديد من نجوم الوطن العربي استطاعت أن تأتي في المرتبة الأولى، فقد تفوقت على الجزائرية سهيلة بن لشهب والتي جاءت في المرتبة 33 في القائمة كما تفوقت على المصرية هايدي موسى والتي جاءت في المرتبة 38.

ليس هذا فحسب فمجرد احتلالها للمرتبة الخامسة عالمياً تكون قد تفوقت على العديد من نجمات العالم أيضاً.

فمثلاً تفوقت على الفنانة العالمية سيلينا جوميز والتي احتلت المرتبة السادسة، كما جاءت قبل الممثلة التركية توبا والمعروفة في الوطن العربي باسم لميس حيث جاءت في المركز ال18 عالمياً.

وفي وقت لاحق تم تكريم حنان الخضر بمناسبة عيد المرأة مع مجموعة من الفنانات المغربيات ضمن تظاهرة “سفران القفطان”. وبهذه الخطوة المهمة تضع صاحبة أغنية “تحدي” قدميها على أولى درجات سلم الشهرة والنجومية على المستوى العربي والعالمي.