حنان مطاوع تنجو من الموت بأعجوبة

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تعرضت الفنانة الشابة حنان مطاوع إلى حادث سير مروع نجت على أثره من الموت بأعجوبة، حيث اصطدامت سيارتها بمقطورة من الحجم الكبير، وعقب نجاتها لم تصدق الممثلة الشابة أنها حية ترزق، وحمدت الله كثيراً أنها خرجت من الحادث من دون أن تتأذى، وحرصت على مشاركة جمهورها الذي يتابعها بجميع تفاصيل ما حدث لها.

كشفت الممثلة حنان مطاوع، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” عن هذا الحادث الذي وقع، وشكرت المخرج على تأجيل التصوير من أجلها، حيث كتبت تقول “..ألف حمد وشكر لك يارب.. اتكتبلي عمر جديد بعد حادث أمس.. طلعونا من تحت مقطورة بسبب إن سائق المقطورة ماشي عكسي.. وشكر خاص للمخرج الصديق رؤوف عبد العزيز لإصراره على فركشة انهار ده.. هو وطاقم الإنتاج برغم وصولنا جميعا مكان التصوير.. 1000 حمد لك يارب قدر الله وما شاء فعل..”.

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع تعكف في الوقت الحالي على استكمال تصوير مشاهدها في المسلسل، الذي يحمل عنوان “طاقة نور”، حيث من المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل2017، ويشاركها البطولة مجموعة من الفنانين والنجوم نذكر من بينهم الفنان هاني سلامة وميس حمدان و عايدة رياض وهيدي كرم وإلى جانب كل من صلاح عبد الله وأحمد حلاوة ووليد فواز وإيهاب فهمى وأشرف عبد الغفور وتتواجد إلى جانبهم كل من صفاء جلال ومحمد أبو الوفا ونضال نجم وحمزة العيلى وجيهان خليل، وكتب قصة العمل الفني حسان دهشان وأنتجه تامر مرسى، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

وتتناول قصة المسلسل في أبعادها عالم يمكن القول أنه جديد حيث يرصد حياة الفئات المهمشة ومعاناتها الاجتماعية والإنسانية، ويمكن القول أن المسلسل يرصد مختلف التغييرات الأخلاقية التي عرفها المجتمع المصري مؤخراً.