يديك بيضاء بغسول الفواكه وكريم البرتقال واللبن

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لعل الطريقة المثلى لتبييض اليدين ومنحهما منظراً جميلاً وجذاباً، تجدينها في الوصفات الطبيعية وهناك العديد منها يمكن وصفها بالسحرية، مثل غسول الفواكه، الذي أثبت فعاليته ويمكن تحضيره بسهولة، بل ويمكنك أن تستفيدي منه أكثر إذا كنت تعاني من البشرة الداكنة، نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس أو بفعل التلوث البيئي أو بسبب جفاف البشرة، إليك هذه الوصفة المدهشة وغيرها من الوصفات الفعالة في تبييض اليدين

غسول الفواكه

المكونات:

8ملاعق كبيرة ماء ورد

3ملاعق كبيرة جلسرين

3ملاعق كبيرة كحول نقي

1ملعقةكبيرة عصير ليمون طازج

1ملعقة كبيرة عصير برتقال

1ملعقة كبيرة خل تفاح

-طريقة التحضير والاستعمال:

في البداية امزجي المكونات بشكل جيد، وبعد ذلك قومي بتعبئة الزجاجة ورجها عدة مرات، والجدير بالإشارة فإن عملية غسل اليدين بالماء والصابون، يؤدي إلى زوال المادة الحامضية الطبيعية التي تحمي الجلد، لذلك احرصي على غسل يديك بغسول الفواكه، لأنه يساعد كثيراً على الحفاظ على هذا الحامض الطبيعي، وننصحك باستخدامه بشكل يومي بعد غسل اليدين، وستحصلين على النعومة والصفاء والبياض ليديك

كريم البرتقال والزبادي

المكونات

قشر برتقال جاف

ملعقة كبيرة لبن زبادي

الطريقة:

قومي بطحن قشور البرتقال المجفف واعجنيها مع ملعقة كبيرة من الزبادي، حتى يصبح مثل الكريم، وضعيه على يديك حتى يجف لمدة تتراوح ما بين 15و20 دقيقة، يكرري وضع هذه الوصفة مرتين أسبوعياً

غسول الليمون والخل

المكونات

عصير نصف ليمونة

2 ملعقة خل أبيض

الطريقة

اعصري نصف ليمونه ، وأضيفي إليها ملعقتي الخل الأبيض ثم رجي المزيج جيداً، وقومي بعد ذلك بدعك يديك بواسطة هذا المزيج، لمدة لا تقل عن خمس دقائق يومياً، ويمكنك البدء في تلمس النتيجة بعد أسبوع لكن احرصي على تكراره.