علاقة حب مفاجئة تجمع النجمان التركيان هاندا وميرت

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لم يرد حتى الآن الثنائي التركي هاندا دوغاندمير الشهيرة باسم “زينب” في مسلسل “ما وراء الشمس”، والممثل ميرت فرات بطل مسلسل “انتقام”، على شكوك الإعلام حول وجود علاقة حب تجمعهما، على خلفية لقاءاتهما المتكررة وتواجدهما معا في العديد من الأماكن، يتبادلان فيها الضحك والإبتسامة، مما رسم الشكوك بوجود علاقة حب حقيقية، مرشحة أن تتوج بعلاقة زواج رسمية خلال الأيام المقبلة بين هذين الممثلين.

تناولت العديد من المواقع الاعلامية التركية، بشكل مستفيض علاقة حب جديدة وصفت بالمفاجئة، تجمع بين الممثلة التركية هاندا دوغاندمير، والممثل ميرت فرات، الذي تقمص دور البطولة في مسلسل “انتقام”.

أما الممثلة هاندا فهي البطلة زينب في مسلسل “ما وراء الشمس”، حيث تألقت في تأديتة هذا الدور كثيراً ومما جعل وسائل الإعلام تطاردهما بالشكوك والأسئلة، لقاءاتهما الأخيرة المتكررة والتي تعدت لقائهما على العشاء وركوبهما لسيارة واحدة، حيث لم تتردد “هاندا من مرافقة ميرت في سيارته الخاصة، وبعد ذلك شوهدا معاً في حفل غنائي خيري، على اعتبار أنهما قدما معا دويتو غنائي، خلال حملة خصصت لجمع التبرعات، ونشرت هاندا صورة لهما من الكواليس على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بحبيبها الجديد كما يفترض.

وما يثبت إمكانية صحة العلاقة، عدم قلقهما عندما تثار الأسئلة الإعلامية من حولهما، عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، ويكتفيان بعدم الرد لا بالسلب أو الإيجاب، بل ويواجهان سيل الأسئلة بالضحك تارة والإبتسامة تارة أخرى.

وللعلم أن الممثلة التركية هاندا دوغاندمير، كانت في السابق تربطها علاقة حب مع الممثل التركي أوكان يالبك، والذي تقمص دور “إبراهيم باشا” في مسلسل “حريم السلطان”، وبعد انفصالهما عنه ربطتها علاقة إعجاب بالممثل إنجين أوزتورك، الذي اشتهر بدور “الأمير سليم” في مسلسل “حريم السلطان، لكنها لم تتوج بالزواج.

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