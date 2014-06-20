المرأة تعشق الرجل الأنيق

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هند شديد

تهتم المرأة بالاناقة والاعتناء بمظهرها، ودائما ترغب ان يكون شريكها بالاناقة عينها، و ها هي ابرز ما تكرهه المرأة في الرجل:

اهمال الاظافر

لا يميل بعض الرجال الى الاهتمام باظافرهم وهذا الاهمال يدفع بالكثير من النساء الى النفور من الرجل، اذ ان هذه العناية البسيطة بالاظافر تظهر للمراة كم ان الرجل حريص على نظافته واناقته وانه دقيق في كل شيء.

الشعر غير المرتب

تسريحة شعر الرجل لها اثر كبير على جاذبيته لدى المراة، فهي ايضا لا تحب الرجل الذي لا يعتني بشعره او بنظافته او تسريحته، فيتركه على طبيعته غير مرتب.

عدم تنسيق اللحية

يختار بعض الرجال التفنن في اعتماد بعض الاساليب العصرية والغريبة في حلق اللحية، وهذا ما لا تحبه المرأة، يجب ان يختار الرجل دائما انواع الحلاقة البسيطة غير المبالغ بها.

ازالة شعر الجسم بالكامل

يشير الشعر في جسم الرجل الى الرجولة التي يتميز بها، وهذا ما تراه النساء عامل جذب قوي، الا ان بعض الرجال يلجؤون الى ازالة شعر الجسم بالكامل وهذا امر تكرهه المرأة بشكل عام.

استخدام العطور بشكل مفرط

تنجذب النساء عادة الى الرجال الذين يضعون العطور الجميلة واللافتة، ولكنهن يكرهن الرجال المبالغين في استخدامها، فالمراة تحب ان تتنشق الرائحة العطرة لشريكها من دون الاضطرار الى الانزعاج من الرائحة القوية التي تنبعث عند الاكثار من العطر.

ويجب ان ينتبه الرجل الى التالي:

عدم استعمال اية الفاظ بذيئة .

تحتاج المرأة للشعور بالامان.

تكره المرأة عدم الالتزام والتناقض والتلاعب.

تنجذب المرأة للرجل العفوي الجامح المختلف.

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