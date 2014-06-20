هاني البحيري يحضر لمفاجأة في باريس

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من المقرر أن يقدم مصمم الأزياء المصري المتألق هاني البحيري، إبداعات مثيرة ومتنوعة، ضمن مجموعته المقبلة، التي يحضر لها لموسم ربيع وصيف 2017، حيث تأكد أنه يميل فيها بشكل كبير إلى الألوان الفاتحة، والتزيين بالأحجار، مما يرجح أن تمنح أزياءه الكثير من الخصوصية.

وأكد مصمم الأزياء هاني البحيري في تصريحاته الأخيرة، أنه يحضر في الوقت الحالي لعرض أزياء جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي من المنتظر أن يكون في العاصمة الفرنسية باريس، ففي مجموعة أزيائه لربيع وصيف 2017، انتقى الألوان الفاتحة على غرار ألوان الباستيل نذكر من بينها الأبيض والذهبي والرمادي والشامبين، ولم يستغن بطبيعة الحال عن الأسود، الذي يفضل البعض تلقيبه ب”سيد الألوان”.

ينوي المصمم المتألق هاني البحيري استعمال أفكار جديدة وأقمشة متنوعة في مجموعته المقبلة، نذكر من بينها التل والكريب والتافتا والشانتونغ، وينوي مفاجأة الحضور في نهاية العرض بتقديم فستان فرعوني بلمسته الإبداعية العصرية، يحي فيها تقاليد بلده مصر، ويبهر بها العالم.

ويخطط هاني البحيري للعديد من المشاريع الأخرى، نذكر من بينها تعاونه الحالي مع كريستال عصفور، من أجل صناعة أحجار ذات جودة عالية للإستعانة بها في تصاميم أزيائه، ويستغني فيها عن تلك التي كان يقوم باستيرادها. الجدير بالإشارة، كان البحيري قد عرض خلال احتفالية العيد السنوي الخاصة ب”اير لينوي”، ما يطلق عليه “ميني كوليكشن”، ضم ما لا يقل عن 25 فستان، حرص أن تكون جميعها من إنتاج مصري بحت.