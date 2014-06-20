بالصور: هاني البحيري يسرق تصميم فستان دنيا سمير غانم

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أيمن الرفاعي

ارتدت النجمة دنيا سمير غانم فستان أنيق جذبت به الأنظار في حفل زفاف شقيقتها إيمي. بدت دنيا متألقة كعادتها بفستانها الرائع والذي يشع جمالا بلونه البنفسجي المبهج.

هذا الفستان قام بتصميمه المصمم المصري العالمي هاني البحيري. انتهى حفل الزفاف وظهرت دنيا سمير غانم في كامل طلتها لكن الأمور لم تمر مرور الكرام .

حيث اتضح بعد ذلك أن فكرة الفستان مقلدة ومسروقة من الماركة العالمية Ralph& Russo.

بدورها اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالسخرية من المصمم العالمي الذي سرق التصميم وعجز عن ابتكار فكرة جديدة تليق بهذه النجمة وتليق بالحدث نفسه.

ولم يكتف المتابعون بمجرد التهكم على هاني البحيري بل قام البعض بالتنقيب والكشف عن حوادث سرقة مماثلة قام بها البحيري في الماضي.

حيث تذكر أحد المعلقين حادثة فستان الفنانة ليلى علوي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والذي اتضح بعد ذلك أن البحيري قد سرق الفكرة من مصمم عالمي يدعى “ستيفان رولان.”

بدورها قامت المصممة الإماراتية منى المنصوري بتذكير الجمهور بواقعة فستان ليلى علوي على صفحتها الشخصية لموقع فيس بوك. حيث عرضت فستان ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي وبجواره صورة للفستان الأصلي.

ليس هذا فحسب بل رصدت جائزة مقدارها 2000 درهم إماراتي أو فستان مقدم من دار المنصوري لمن يتعرف على اسم المصمم الأصلي والمصمم الحرامي – على حد تعبيرها – وفتحت المشاركة للجميع في أنحاء الوطن العربي.

أما هاني البحيري فقد رد على المنصوري بأنه لا يعرفها أصلا وأن جميع فنانات مصر والوطن العربي يعرفون من هو هاني البحيري والذي يتمتع لديهن بثقة عالية كما لم ينس البحيري توجيه اتهاما مبطنا بالحقد عليه من جانب زملاء المهنة.

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