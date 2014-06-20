بسبب طبال هيفاء وهبي... هاني شاكر يتقدم باستقالته

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تقدم الفنان هاني شاكر باستقالته من منصب “نقيب الموسيقيين في مصر” ملقيا اللوم على الجمعية العمومية وعلى النقابة التي لم تقف بجواره على حد قوله.

فقد استنكر هاني شاكر حالة الصمت التي يلازمها أعضاء الجمعية العمومية حيال ما يتعرض له من سباب وشتائم وإهانة له ولأسرته على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن الفنان هاني شاكر تعرض لحملة تشويه ضارية قام بها الطبال سيد عشماوي وشهرته سيد الأبيض والذي يعمل في فرقة الفنانة هيفاء وهبي.

ويرجع العداء بين هذا الطبال وبين الفنان هاني شاكر إلى حادثة توقيع شاكر على قرار شطبه من النقابة، وقد تم شطب سيد الأبيض بعد قرار من الأمن العام يفيد بأنه مسجل خطر تحت رقم 2 بقسم الدرب الأحمر، وبذلك يفقد شرطا مهما من شروط النقابة وهو أن يكون حسن السمعة، ومنذ ذلك الحين وهو يتوعد للفنان هاني شاكر ويسبه ويكيل له الشتائم والإتهامات على مواقع التواصل الإجتماعي وفي الوسط الفني.

جاء قرار الإستقالة بالأمس كما زعم هاني شاكر بسبب الصمت الذي تبديه الجمعية العمومية وعدم الدفاع عنه أو عن أسرته وتاريخه.

كما أكد أنه لا يحب الدخول في حروب ومنازعات ومن ثم آثر التركيز على عمله كفنان فقط مؤكدا أنه لا رجعه في قرار الإستقالة.