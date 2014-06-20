يستعد لإطلاق أزيائه لشتاء 2017…..هاني البحيري نفذ فستان دنيا بتكلفة 1% عن سعره الأصلي

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يضع خلال هذه الأيام مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، اللمسات الأخيرة من أجل إطلاق “ديفيليه” شتاء 2017، الذي من المقرر افتتاحه مساء هذا الأحد،في فندق “فيرمنت تاورز”،حسبما أكده في لقاء صحفي، ومن المنتظر أن يتم استعراض 55 قطعة لأحدث فساتين السهرة وفساتين الزفاف لشتاء 2017 من إبداعه، علما أنه وجهت الدعوة إلى عدد كبير من نجمات الفن والإعلام بالوطن العربي.

وقد كشف المصمم هاني البحيري،عن قرار تعاونه مع شركات مصرية محترفة،من أجل توفير الخامات اللازمة لتجسيد تصميماته، خاصة ما تعلق بفساتين السهرة وفستاين الزفاف، وذلك دعماً للمنتج المصري عالي الجودة على غرار شركة “كريستال عصفور”، التي أبدت استعدادها للمساهمة بنسبة 25، في كل ما ينتجه لتوفير العملة الصعبة،التي يستورد بها المادة الأولية لتجسيد التصميمات.

وعاد البحيري ليتطرق إلى الصعوبات التي واجهها من خلال تعرضه لمحاولات للإيقاع به،لكنها فشلت بفضل ما وصفه بثقة الأسر والعائلات ونجوم الفن في مصر،وعلى مستوى العربي في تصميماته الراقية،وفي كل ما يقدمه من إبداع على القماش.

وحول ما أثير من طرف بعض منافسيه في عالم الموضة والأزياء، عن تصميمه لفستان دنيا سمير غانم، الذي ظهرت به في زفاف شقيقتها إيمي، أوضح يقول أنه قام بتحضير هذا الفستان بتكلفة أقل من 1 بالمائة من قيمته الحقيقية خارج مصر والتي لا تقل عن حدود 60 ألف يورو، وكان بالنسبة إليه تحديا حقيقا، وجاء استجابة لرغبة الفنانة النجمة دنيا سمير غانم، التي تفاجئت بثمنه الباهظ في أكبر دار أزياء بلندن.

الجدير بالإشارة فإن البحيري، تمكن من تحضير ما لا يقل عن 55 قطعة،لأحدث فساتين السهرة وفساتين الزفاف لشتاء 2017 خلال هذا “الديفيليه”،حيث تمت دعوة العديد من نجوم الفن والإعلام وكذلك المشاهير بمصر،وعلى مستوى الوطن العربي.

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