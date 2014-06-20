في لائحة “أسعد البلاد”… النرويج الأولى ولبنان الـ 88 بفارق 5 نقاط عن الصومال!!!!

شارك

أتت أرقام لائحة “أسعد البلاد” صادمة بأرقامها، وخصوصاً فيما يتعلق بالبلاد العربية، إذ احتل لبنان المرتبة 88، بفارق 5 نقاط فقط عن الصومال! وكان متوقعاً حلول الإمارات العربية في مراتب متقدمة، لأنها البلد العربي الوحيد الذي استحدث منصب وزير للسعادة، كما أعلنت عن “المجلس العالمي للسعادة”، المجلس الأول من نوعه، لكنها لم تظهر في اللائحة!

ومن المعروف أن منظمة الأمم المتحدة هي التي طلبت من معهد الأرض في جامعة كولومبيا الأميركية إعداد التقرير ، بهدف تحسين مستوى معيشة الشعوب في العالم. ويركز التقرير على حجم الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، الصحة ومتوسط عمر الإنسان، التقديمات الاجتماعية، الثقة بالحكومات، والحرية. وكلها أمور تتعلق بسعادة الإنسان! ولكن…

هل يمكن لشعب ما في هذا العالم المتوتر أن يكون سعيداً؟ بل هل يمكن لإنسان أن يكون سعيداً بشكل مطلق، وهو يشاهد كلّ ليلة القتل وارتكاب الجرائم وسقوط ضحايا أبرياء في كثير من البلاد العربية والغربية؟ إن السعادة نسبية، لكننا أيضاً لا نستطيع مقارنة الوضع المعيشي لمواطن سويدي أو نروجي أو كندي بوضع مواطن لبناني مثلاً، محروم من أبسط حقوق العيش الكريم!

لائحة “اسعد البلاد”:

البلد الأسعد في العالم هو النرويج، ثم يليه كلّ من الدنمارك، أيسلندا، سويسرا، فنلندا، هولندا، كندا، نيوزيلندا، أستراليا والسويد. والملفت كان تصنيف الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة 14، ألمانيا 16، بريطانيا 19، فرنسا 31، روسيا 49، إيطاليا 48 واليابان 51!

أما البلد العربي الأكثر سعادة، فكانت قطر التي احتلت المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة 35 عالمياً، تلتها السعودية 37، الكويت 39، البحرين 41، الجزائر53، ليبيا 68، الأردن 74، المغرب 84، لبنان 88، الصومال 93، تونس 102، فلسطين 103، مصر 104، العراق 117، موريتانيا 123، السودان واليمن 146، سوريا 152…