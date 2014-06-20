وسائل تعينك على تنشيط هرمونات السعادة في جسمك

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يعتمد شعور الإنسان بالسعادة على التفاعل الهرموني المتوازن، وهرمونات السعادة هذه هي “السيروتونين” وهو ما يستخدم في مضادات الاكتئاب، لأنه يلعب دوراً مهماً في تحسين المزاج ومقاومة الاكتئاب، وأيضاً هرمون “الأندروفين” وهو مسكن الآلام، ويعمل على مقاومة القلق والتوتر، وهناك أيضاً هرمون “الدوبامين” وهو مهم للأشخاص الذين يسعون للنجاح، لأنه يساعد على النشاط وزيادة التركيز، أما هرمون “الأوكسيتوسين” فهو هرمون الحب الذي يقوي الروابط الاجتماعية، وهرمون “الجريلين” وهو المسؤول عن الاسترخاء. حيث تقول خبيرة الأعشاب الطبيعية ناهد ضناوي أن مساعدة جسمك على تصنيع هرمونات السعادة التي عددناها، سيشعرك بمزاج رائع ويرفع لديك المناعة ضد الأمراض ويساعدك على التشافي وينير وجهك ويقلل التجاعيد فيه ويؤخر الشيخوخة…. والوسائل التالية تعينك على زيادة فعالية تلك الهرمونات في جسمك:

– زاول الأنشطة التالية:

الحب – المشي – الرياضة – الرقص- الموسيقى- النوم الكافي ليلاً – القيلولة ٣٠ دقيقة أو الاسترخاء – الاستمتاع بضوء النهار – عمل مساج الكفين أو القدمين.

– تناول الأطعمة التالية:

الكرز – زيوت الأوميجا3- الملوخية – السمك – الشاي الأخضر – الشكولاتة الغامقة – البقول والمكسرات – الزبادي – فيتامين D

– توجه أكثر للروحانيات:

الامتنان لله على النعم والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن وتقديم الصدقات والتراحم وحفظ اللسان وأداء الفرائض.

– أعطي مساحة جيدة للترفيه:

الضحك- مشاهدة الأفلام الكوميدية، قراءة النكت وخفة الظل والمرح وأخذ الأمور ببساطة وتقبل.