6 نصائح طبقيها لتعود المياه الى مجاريها بينك وبين زوجك

شارك

زينب سعد

تعتري العلاقة الزوجية الكثير من الشد والجذب بين الطرفين مثل مختلف العلاقات الانسانية في الحياة ولكن تبقى لهذه العلاقة خصوصية فريدة لانها عندما تتصدع تنتهي بالطلاق فهي ليس كعلاقات الصداقة والعائلة لذلك حتى يكتب لها الاستمرارية والنجاح لابد ان يعمل الطرفين على التعامل بحكمة اثناء نشوب الخلافات بينهما وسنقدم بعض النصائح التي من شأنها اعادة المياه الى مجاريها

أولا تحليا بالمرونة:

في حال حدوث خلاف بينكما لا تذهبا للنوم وأنتما غاضبين، بل تحليا بالمرونة وهدئا أنفسكما، وفي الصباح أو في أي وقت آخر تحدثا وحاولا الوصول إلى حل لإنهاء الخلاف.

ثانيا احرصا على الصلاة:

حاولي تخصيص وقت للصلاة والعبادة معا، لأن ذلك سيضفي البركة إلى بيتكما والسكينة إلى قلبيكما..

ثالثا تبادلا السلام في الصباح والمساء:

احرصي عزيزتي على أن يبدأ يومكما بالقاء السلام بقول عبارات مثل صباح الخير وصباح الفل وغيرها وكذلك في المساء فهذا من شانه ان يلطف الاجواء كثيرا بينكما

رابعا حافظا على الابتسام:

استقبلي زوجك دائمًا بابتسامة عند عودته للمنزل، وكذلك عند خروجه مع قول الكلمات اللطيفة، سيشعره ذلك بالحب والتقدير، وعندما يجد منك ذلك سيبادلك نفس الابتسامة.ويتشجع لقول نفس العبارات اللطيفة

خامسا عبرا عن مشاعركما:

لا تفوتي مناسبة إلا وتعبري فيها عن مشاعرك لزوجك، ففي حال افتقدتيه، أخبريه بذلك، وتوددي إليه بعبارات الحب والثناء، وعند عودته للمنزل، شاركيه وتحدثي معه عن تفاصيل يومه، فهذا يشعره بالاهتمام.

سادسا :

شاركي زوجك في اتخاذ بعض القرارات لكي يشعر بسداد رأيك وطريقة تفكيرك.

شارك

Comments

comments