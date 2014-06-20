الإجهاد بالعمل يصيبك بأمراض القلب والسكري

أظهرت الابحاث العلمية الحديثة أن إجهاد العمل والضغوط المصاحبة له يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري فقد كشف باحثون في كلية لندن أن ضغوط العمل تؤثر سلباً على عملية الأيض والمقصود فيها (التغييرات الكيميائية في الخلايا الحية التي تؤمن الطاقة)، مما يؤدي إلى أعراض تشمل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكولستيرول والسكر في الدم إضافة إلى الوزن الزائد.
وتوصلت دراسة أجريت على أكثر من 10 آلاف موظف أنه كلما زاد الإجهاد في العمل كلما زادت احتمالات الإصابة بالأعراض المؤدية إلى الإصابة بأمراض القلب والسكري.
كما درس العلماء معدلات الإجهاد لدى الموظفين المدنيين على مدى السنوات العشرين الماضية، وسجلوا أيضا عوامل خاصة بأسلوب الحياة مثل شرب الخمر والتدخين وعادات الأكل وممارسة الرياضة.
وكشفت الدراسة أيضاً أن الرجال الذين يلازمهم الإجهاد في العمل تتضاعف لديهم احتمالات الإصابة بالأعراض المؤدية إلى الأمراض الخطيرة، مقارنة مع أولئك الذين قالوا أنهم لا يشعرون بإجهاد.
وحتى لا تصاب بالإجهاد الوظيفي وبالتالي التعرض للأمراض عليك أن تقوم بما يلي :
- استرح واطلب من غيرك أن ينوب عنك
- نظّم برنامج عملك واضعاً أوليات لنشاطاتك
- استرح واسترخ. قم بأشياء مسلية
- قم بالتمارين الرياضية مبتدئاً بشكل تدريجي. مارس رياضة المشي عوضاً عن مشاهدة التلفاز أو الجلوس أمام الحاسوب. وإن كنت قد تجاوزت الأربعين من العمر، إستشر طبيبك قبل البدء ببرنامج رياضي قاسي
- ضاعف فترات تعرضك للهواء المنعش في المنزل ومكان العمل
- اعتمد نظاماً غذائياً متوازناً وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون
- خفّض وزنك إن كان زائداً
- تناول كثيراً من السوائل (نصف غالون أو أكثر يومياً لتجنب الجفاف)
- تحقق من الأدوية التي تتعاطاها (الموصوفة وغير الموصوفة) للتأكد من أن التعب ليس عارضاً جانبياً
- إقلع عن التدخين
- إن كنت تواجه متاعب في عملك ، ابحث عن وسيلة لحلّها
- خذ قسطاً وافياً من النوم ، أي من 6 إلى 8 ساعات من النوم المتواصل
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