الإجهاد بالعمل يصيبك بأمراض القلب والسكري

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أظهرت الابحاث العلمية الحديثة أن إجهاد العمل والضغوط المصاحبة له يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري فقد كشف باحثون في كلية لندن أن ضغوط العمل تؤثر سلباً على عملية الأيض والمقصود فيها (التغييرات الكيميائية في الخلايا الحية التي تؤمن الطاقة)، مما يؤدي إلى أعراض تشمل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكولستيرول والسكر في الدم إضافة إلى الوزن الزائد.

وتوصلت دراسة أجريت على أكثر من 10 آلاف موظف أنه كلما زاد الإجهاد في العمل كلما زادت احتمالات الإصابة بالأعراض المؤدية إلى الإصابة بأمراض القلب والسكري.

كما درس العلماء معدلات الإجهاد لدى الموظفين المدنيين على مدى السنوات العشرين الماضية، وسجلوا أيضا عوامل خاصة بأسلوب الحياة مثل شرب الخمر والتدخين وعادات الأكل وممارسة الرياضة.

وكشفت الدراسة أيضاً أن الرجال الذين يلازمهم الإجهاد في العمل تتضاعف لديهم احتمالات الإصابة بالأعراض المؤدية إلى الأمراض الخطيرة، مقارنة مع أولئك الذين قالوا أنهم لا يشعرون بإجهاد.

وحتى لا تصاب بالإجهاد الوظيفي وبالتالي التعرض للأمراض عليك أن تقوم بما يلي :