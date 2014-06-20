نصائح ضارّة ببشرتك..احذريها

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لأن أكثر ما تخشاه المرأة هو ” التجاعيد” باعتبارها المؤشر الأساسي لكونها تجاوزت مرحلة الشباب ودخلت في مرحلة الشيخوخة، لذلك نجدها تلاحق وتتابع النصائح التي تساعدها في التخلص من هذه التجاعيد المزعجة، ولكن أحياناً تتبع نصائح تفضي لنتائج سلبية بل عكسية، لذلك سنطلعك على تلك النصائح الخاطئة التي عليك تجنبها تماماً.

النصائح الضارة

التقشير اليومي يمنح بشرة الوجه ملمساً ناعماً:إ

تقول مجلة المرأة “بريغيت” الألمانية إن هذا الاعتقاد ليس خاطئاً فقط، ‫وإنما يؤدي أيضاً إلى نتيجة عكسية، إذ إن التقشير المتكرر يتسبب في ‫جفاف البشرة مما يجعلها أكثر عُرضة للتجاعيد الناجمة عن الجفاف. وأوضحت المجلة أن البشرة تحتاج إلى نحو 28 ‫يوماً لتتجدد، لذلك ليس من الضروري التخلص من قشور الجلد متناهية الصغر ‫كل يوم.

• فرشاة تنظيف الوجه الكهربائية تحارب التجاعيد:

أكدت مجلة “بريغيت” أيضاً خطأ هذا الاعتقاد، موضحة أنها تمنح البشرة مظهراً نقياً ونضراً ‫فقط كونها تنظف البشرة بشكل عميق وتساعدها على امتصاص المواد الفعالة، ‫التي تحتوي عليها مستحضرات العناية، بعد ذلك بشكل أفضل.

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• تدليك الوجه يشدّة:

وهذه أيضاً معلومة خاطئة، إذ قالت ‫”بريغيت” أنه ليست هناك أدلة علمية تثبت ذلك، وإن كان التدليك يتمتع ‫بالطبع بفوائد جمالية للبشرة، لاسيما عند إجرائه قبل استعمال أحد منتجات ‫السيروم أو أحد كريمات الوجه، إذ إنه يسمح للمواد الفعالة بالتوغل داخل ‫البشرة فتؤتي مفعولها بشكل أفضل.

* النصائح الصحيحة: