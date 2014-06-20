مسرحية “هاري بوتر تكتسح ب” 9″ جوائز في حفل “أوليفييه”

شارك

حصدت مسرحية ” Harry Potter And The Cursed Child ” “هاري بوتر والطفل الملعون” على رقم قياسي من جوائز “أوليفييه” ” Olivier Awards ” فقد اقتنصت تسعة جوائز.

فهذه المسرحية، التي افتتحت في “مسرح القصر” العام الماضي، حصلت نجمتها فيرجن أتلانتيك بجائزة أفضل ممثلة، جنباً إلى جنب مع جائزة أفضل ممثل التي ذهبت لجيمي باركر، كما حصلت نوما دومزويني على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، وحصل أنتوني بويل على جائزة أفضل ممثل ثانوي.

وحصل المخرج جون تيفاني على جائزة أفضل مخرج، إلى جانب أربعة جوائز للتصميم، وهي جائزة لأفضل تصميم للإضاءة وأفضل تصميم صوتي وأفضل تصميم مسرحي، وجائزة تقنية المسرح.