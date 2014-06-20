حسن الرداد وإيمي سمير غانم يدخلان القفص الذهبي.. قريبا

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فضيلة بودريش

وأخيرا سوف يرتبط الفنان حسن الرداد بالممثلة إيمي سمير غانم، حيث يعكفان على التحضير لحفل زفافهم، المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، ويبدو أن الممثلين فضلا الابتعاد عن الاعلام، ويتحركان في سرية تامة، على اعتبار أن دعوات العرس وزعت، ويأتي هذا الزواج ليؤكد ما روج من شائعات منذ عام2015، أي عندما تردد أن حسن الرداد معجب بابنة الفنان سمير غانم الصغرى إيمي وينوي الاقتران منها.

تتحدث وسائل الإعلام في الوقت الحالي عن السرية التامة، التي توخاها حسن الرداد رفقة زوجة المستقبل إيمي سمير غانم ، في التحضير لحفل زفافهما بعيدا عن عدسات وأنظار الإعلام، علما أنه تقرر تنظيم العرس في مدينة “الجونة”، وبدأ العد التنازلي للزفاف على اعتبار أن أصدقاء العائلتين، تلقوا دعوات العرس لكن مازال لم يتبين بعد تاريخ الحفل بالتحديد.

الجديد بالإشارة فإن الفان الصاعد حسن الرداد، قد التقى مع خطيبته إيمي في بطولة المسلسل الإذاعي “فرقة سيكا” في البداية، ثم عملا مع بعضهما في مسلسل “حق ميت”، وشارك حسن الرداد كذلك كضيف شرف في مسلسل “نيللي وشريهان”، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، أما على صعيد السينما، قدما الممثلان الشابان فيلمي “زنقة ستات”، ويعرض لهما في الوقت الحالي”عشان خارجين”.

منذ عمل حسن الرداد مع إيمي سمير غانم، تردد خبر وجود إعجاب كبير بينهما، تطور إلى قصة حب جمعتهما وتداولت وسائل الإعلام خبر مفاده، وجود مشروع زواج يلوح في الأفق في عام2015، لكن حسن الرداد نفى صحة الخبر، بينما عندما وجه السؤال لسمير غانم والد الفنانة إيمي أبدى ترحيبه بشخص الرداد، ولم يكذب بشكل قطعي الخبر، لكنه عاد بعد فترة لينفي ذلك

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