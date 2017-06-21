توصيات جديدة من الأطباء لمرضى هشاشة العظام

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أوصى اتحاد رابطة الصيادلة الألمان، مرضى هشاشة العظام، بأخذ الأدوية بالطريقة التي وصفها الطبيب بشكل دقيق، حتى يؤدي الدواء مفعوله المرجو.

كما أكدوا على ضرورة أخذ مرضى هشاشة العظام أدوية تحتوي على “البيسفوسفونات”، التي تعمل على زيادة كثافة العظام، إلا أن مشكلة هذه الأدوية تتمثل في صعوبة امتصاص الجسم لها، لذلك ينصح بعدم تناول الأطعمة التي تعيق امتصاص الدواء، وهي الأطعمة المحتوية على الكالسيوم والمغنيسيوم ومنتجات الحليب وعصائر الفواكه.

ويتوجب أيضاً على المرضى ابتلاع الأدوية قبل الافطار بنصف ساعة على معدة خاوية مع ربع لتر من الماء.

يذكر أن مرض هشاشة العظام هو مرض يحدث نتيجة انخفاض في كثافة العظام، وهو يصيب كبار السن خاصة، والأشخاص الذين خضعوا للعلاج ب”الكورتيزون”، ويمكن الوقاية من هشاشة العظام من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين D، وكذلك ممارسة الأنشطة الحركية.