زفاف حسن الرداد وإيمي سمير غانم يوم 4 نوفمبر المقبل

شارك

فضيلة بودريش

تسرب خبر مفاده أن حفل زواج حسن الرداد وإيمي سمير غانم مقرر يوم الجمعة 4 نوفمبر2016، لكن لم يتم الكشف عن مكان الاحتفاء، عقب تاكيدهما خبر ارتباطهما بشكل رسمي، ورفض والد العروس سمير غانم الإدلاء باي تفاصيل بخصوص عرس ابنته الصغرى..واكتفى بتكذيب الشائعات التي أكدت أن حفل الزفاف سيقام ب”الجونة” وهي منطقة بعيدة.

وقد أكد المقربون من عائلة سمير غانم، أن موعد الزفاف مقرر يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل، في إحدى الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، على اعتبار أنهم تلقوا دعوات حفل الزفاف، الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة.

يذكر أن الأخبار والأقاويل حول ارتباط حسن الرداد بإيمي سمير غانم، بدأت تتداول بشكل واسع منذ عام 2015، لكنهما كذبا الخبر، وعندما وجه السؤال لسمير غانم أكد إعجابه بحسن الرداد ولم ينفي في البداية، لكنه عاد بدوره ليكذب الخبر.

الجدير بالإشارة فإن حسن الرداد وإيمي سمير غانم، قد إلتقيا لأول مرة في بطولة المسلسل الإذاعي “فرقة سيكا” في بداية مشاورهما، ثم في مسلسل “حق ميت” وظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل “نيللي وشريهان”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بينما في السينما، قدما معا فيلمي “زنقة ستات” ويعرض لهما حاليا “عشان خارجين” وكانا قد تألقا كثيرا في فيلم “زنقة ستات”.

وحول رواج أخبار ذهبت إلى التأكيد أن حفل الزفاف سوف يقام في منطقة الجونة، أجاب سمير غانم والد العروس إيمي، متعجبا: الجونة..! ..ده بعيد جدا، من قال إن الفرح سيقام هناك؟ رافضا تاكيد الخبر بشكل قاطع

وكانت المذيعة حنان مفيد فوزي، قد هنأت حسن الرداد بزواجه عن طريق عبارات رقيقة، حاولت أن تتقاسم فيها معه الفرحة، نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.

شارك

Comments

comments