حفل زفاف أسطوري الرباط المقدس يجمع حسن الرداد وإيمي سمير غانم

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أيمن الرفاعي

أخيرا يدخل النجم حسن الرداد القفص الذهبي هو وشريكة عمره ومشواره الفني النجمة المحبوبة إيمي سمير غانم. سبق وأن انتشرت العديد من الإشاعات التي تؤكد العلاقة بين النجمين لكن في كل مرة كان هناك من يؤكد وعلى النقيض من ذلك كان هناك أيضا من ينفي.

كان النجم حسن الرداد دائم النفي لهذه العلاقة وكلما سئل عنها يتهرب من الإجابة وها هي الأيام تثبت صدق هذه العلاقة والتي توجت بالرباط المقدس.

أما عن حفل الزفاف فقد جاء أسطوريا بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة. فمكان الحفل لم يكن مغلقا كما اعتدنا في مثل هذه المناسبات. فعلى الرغم من إقامة الحفل في أحد فنادق مدينة الجونة على البحر الأحمر إلا أن الدخول للقاعة كان لوقت قصير جدا.

أما بقية مراسم الحفل فقد كانت في الهواء الطلق. بدأت هذه المراسم بقدوم النجم حسن الرداد إلى مكان الحفل مستقلا يختا في البحر الأحمر ليصعد منه إلى مكان مفتوح على شاطئ البحر أعد خصيصا لهذا الحفل.

ووسط جمع هائل من الفنانين ورجال الإعلام والإنتاج والموسيقى والغناء يتقدم حسن الرداد إلى عروسه التي كانت في انتظاره وسط الأصدقاء وأفراد العائلة. الحفل لم يكن نمطيا على الإطلاق. تقريبا جميع نجوم الفن والإعلام كانوا ضيوفا في هذا الحفل الأسطوري.

كما جاءت الفقرات بعيدة عن النمطية أيضا. فقد ظهر الأمر غاية في العفوية وبدون تخطيط وهذا ما ميز الحفل. فمثلا كان هناك فقرة رقص للراقصة دينا وهي في نفس الوقت أحد الحضور أي أنها لم تقدم فقرتها كجزء مخطط من الحفل إضافة إلى رقص والدي العروس النجم سمير غانم والنجمة القديرة دلال عبد العزيز.

كما كان واضحا حرص جميع النجوم على التقاط صور السيلفي مع العروسين أيضا. ومن مظاهر الإبداع وعدم التقليد أن الحفل كان مفتوحا لمن يريد التصوير أو النقل وهذا الأمر لا يحدث مع أفراح كبار النجوم فعادة ما يتم مصادرة الكاميرات والتليفونات وهذا لم يحدث في حالتنا التي نتحدث عنها.



بل يمكن القول أنه كان هناك بث مباشر لفقرات الفرح عن طريق الحضور وحساباتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي. بدورنا في مجلة اليقظة نوجه التهنئة للعروسين.

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