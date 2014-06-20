الوسيم حسن الشافعي يرفض الغناء والرقص

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أينما يكون الملحن والموزع الموسيقي المصري الشاب حسن الشافعي، يظل محط الأنظار والإعجاب خاصة من قبل الشابات فهو يحظى بشعبية جارفة بفضل وسامته وأسلوبه الخاص في إبدار رأيه في أصوات مشتركي برنامج أرب أيدل الشهير الذي يعرض الموسم الرابع منه على قناة إم بي سي العربية كونه أحد أعضاء لجنة التحكيم فيه إلى جانب نجوم كبار أمثال نانسي عجرم وأحلام ووائل كفوري وقد حل النجم الوسيم الشافعي مؤخراً ضيفاً في برنامج الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا “الدوبلكس”حيث حاصرته إبنتها الدمية كارو في العديد من الأسئلة الخاصة عن عمره الحقيقي، وعن سر امتناعه عن الغناء والرقص، وعن طول قامته و الفنان المفضل لديه ضمن لجنة التحكيم في برنامج “أرب أيدول”، وما هو إسم الدلع الذي يفضله.حيث اضطر الكشف عن سنه الحقيقي، وكشف أنه يبلغ من العمر 34عاما، وطول قامته الذي يقدر ب189متر، ولم يخف أنه يفضل أن يطلق عليه المقربين منه “سنسن”، كإسم الدلع بدل مناداته ب”حسن”، وامتنع الملحن الشاب عن الغناء في البرنامج، بحجة أن صوته ليس جميلا، وفوق ذلك لا يحب الغناء بصوته، إلى جانب عدم تمكنه من إتقان فنون الرقص، وهو ما جعله يمتنع عن الرقص حتى في حفل زواجه.

وحاول الشافعي التهرب من العديد من الأسئلة، التي تقتحم خصوصياته وتسلط الضوء على طبيعة تصرفاته، وعرف كيف يفلت من الإجابة الصريحة على العديد من الأسئلة الخاصة.

ولم يتردد الملحن الشاب في اختيار الفنان اللبناني وائل كفوري، كأفضل عضو ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج المواهب “Arab Idol”، الذي يشارك فيه وشرع في بث موسم جديد منه، وقال فوق ذلك أنه اكتشف موهبة الغناء، لدى الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”، عندما غنت معه أغنية “ما يستهلوشي”.

الجدير بالإشارة فإن الملحن والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي، يتمتع بموهبة مميزة في عالم الموسيقى وله أسلوبه الخاص فهو لم يقتصر على النمط العصري بل مزج فيه العديد من أنماط الموسيقى العالمية، وتعاون في الحقل الفني مع العديد من النجوم أمثال نانسي عجرم وشيرين وعبدالمجيد عبدالله وغيرهم .

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