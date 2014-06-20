تم عقد قران الرداد وإيمي ..ولا تاجيل للعرس

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فضيلة بودريش

نفى الفنان حسن الرداد ما كانت قد أكدته الفنانة دلال عبد العزيز، من إمكانية تأجيل عرسه مع إيمي سمير غانم، بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها والدها الفنان سمير غانم، وقال الرداد أن حفل الزفاف سوف يقام في موعده المحدد بيوم 4 نوفمبر أو تشرين الثاني، ومرض النجم سمير غانم لن يكون سببا في تأجيل العرس

تحسبا لحفل الزفاف المقرر تنظيمه يوم4نوفمبر الجاري، عقد الفنان المصري حسن الرداد قرانه على خطيبته الممثلة ايمي سمير غانم، في جلسة عائلية وصفت بالسرية، بعيدا عن عدسات الإعلام، وحتى لا يتسرب أي خبر أو صور، عشية الفرحة الكبيرة، على اعتبار أن العرس سيقام بمنطقة الجونة كما روج في السابق عبر المواقع الإعلامية وكذب ذلك والد العروس سمير غانم بقوله..”الجونة..بعيدة..”، وكان المقربين من العروسين، الذين استلموا دعوات حضور العرس، قد سربوا الخبر إلى الإعلام، كون علاقة الإعجاب التي جمعت بين الممثلين المصريين ظلت منذ 2015 في الخفاء وكثيرا ما نفاها الطرفان وأكدا وقتها وفي عدة اطلالات إعلامية، أنهما مجرد ثنائي فني متناغم مع بعضهم ولكل طرف حياته الخاصة، وتجمعهما علاقة صداقة لم ترتق إلى مصاف التفكير في الارتباط عن طريق الزواج، وجاء وقع مفاجأة هذا الزواج قويا على رجال الإعلام.

يذكر أنه قد حضر عقد قران العروسان، الذي نظم في منزل العروس إيمي كل من الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، إلى جانب أسرة حسن الرداد، علما أن عقد القران جاء بعد الانتهاء من تحضير شقة الزوجية، ويتردد أن الزوجة إيمي، كانت قد رفضت المكوث في شقة الدقي، وتركها حسن الرداد لوالدته وشقيقته.

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