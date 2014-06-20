الثنائي حسن الرداد وإيمي ينتظران مولودهما الأول

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كعادتهما يخفي الثنائي الذي تزوج حديثاً ويتعلق الأمر ب”حسن الرداد” وإيمي سمير غانم، خبر انتظارهما لمولودهما الأول، ولكن مصادر مقربة منهما سربت الخبر رغم التكتم والسرية المفروضة في محيط العائلة على هذه المفاجأة السعيدة، وذهبت ذات المصادر إلى أبعد من ذلك عندما كشفت أن حمل إيمي في شهره الثاني، علماً أن الرداد أعلن مؤخرا عن مفاجأة يحضرها لجمهوره، ووعد بكشفها قريباً..ويرجح أن تكون خبر حمل زوجته وانتظارهما لأول مولود لهما.

يحظى خبر الحمل الأول ل”إيمي سمير غانم” بالسرية التامة، فقد عود هذا الثنائي الشهير الجمهور على العديد من المفاجآت، من بينها إخفاء خبر علاقة الحب التي اشتعلت بينهما، ثم حفل الخطوبة الذي اقتصر على العائلتين، وبعد ذلك مشروع الزواج وموعده الذي بقي طي الكتمان إلى غاية لحظة توزيع دعوات حفل العرس، وتحرص إيمي سمير غانم خلال هذه الأيام، على إنهاء تصوير مشاهد دورها في المسلسل الاجتماعي “نوح”، المبرمج عرض حلقاته خلال شهر رمضان المقبل، من أجل التفرغ لحملها والاعتناء بصحتها والخلود للراحة، وتجنب أي مضاعفات قد يسفر عنها الإجهاد الذي يتطلبه عملها الفني.

ويشارك الفنانة إيمي سمير غانم في مسلسل “نوح”، الذي كتب فيه السيناريو أيمن سلامة، ويخرجه محمد علي مجموعة من الممثلين، حيث أسندت أدوار البطولة إلى كل من عزت أبو عوف ونسرين أمين وإلى جانب مشاركة أحمد عبد الله محمود ورانيا منصور، وتضمنت تصريحات الكاتب أيمن سلامة سلسلة من التوضيحات، تنفي وجود أي علاقة بين نص المسلسل وسيدنا نوح، لا من بعيد ولا من قريب، حيث لن يتناول على الإطلاق السيرة الذاتية لسيدنا نوح ، على اعتبار أن القصة اجتماعية وليس لديها أي بعد ديني.

الجدير بالإشارة فإن حسن الرداد وإيمي سمير ارتبطا في 4 نوفمبر الماضي وتم تنظيم الحفل في أحد فنادق الجونة، ووصف العرس بالأسطوري وحضره مجموعة كبيرة من الفنانين.