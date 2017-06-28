حاتم العراقي يصوّر “يا هواكم” بأسلوب مختلف

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يطلق “عندليب الأغنية العراقية” الفنان حاتم العراقي أغنية مصوّرة جديدة تحت عنوان “يا هواكم”، والتي صورها في مصر مع المخرج جميل جميل المغاز، ومن إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك عبر قنوات روتانا الموسيقية المختلفة، إلى جانب قناة “روتانا” في موقع “اليوتيوب” ومجموعة من وسائل التواصل الإجتماعي.

ويظهر حاتم العراقي في كليب “يا هواكم” بإطلالات مختلفة ضمن سيناريو الكليب الذي حمل أجواء جميلة كلاسيكية تمّت ترجمتها من خلال الصور المختلفة التي تنقلت بمجموعة من اللقطات المناسبة مع كلمات الأغنية التي طرحت ضمن أغنيات ألبوم “حاتم العراقي 2017” من كلمات الشاعر حسين الشريفي وألحان حاتم العراقي نفسه وتوزيع المايسترو مهند خضر، بعد أن تمَّ تسجيلها صوتياً في أستوديوهات حاتم العراقي بدبي.

هذا وكان العراقي قد صوّر وعرض موال “عشق بغدادي” من نفس الألبوم الجديد 2017، ليكون أول مطرب يصوّر موال بطريقة الفيديو كليب، حيث تضمن الألبوم خمسة أغنيات بالإضافة الى موالين اثنين، تعاون بهم مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في العراق والوطن العربي.