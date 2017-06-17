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“توست هاواي”… وجبة خفيفة وسريعة التحضير للسحور

بقلم ريما لمع

يونيو ١٧ ,٢٠١٧

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توست هاواي

تقدم لك أخصائية التغذية نانسي حبيقة وصفة سهلة، صحية وسريعة التحضير، يمكن تقديمها كمقبلات شهية على مائدة الإفطار، أو كوجبة سحور غنية.

الكمية: شخص واحد

المقادير:

  • قطعة من التوست الطري
  • شريحة واحدة من الأناناس
  • شريحة واحدة من الحبش
  • شريحة واحدة من الجبنة قليلة الدسم

طريقة التحضير:

– توضع شريحة الحبش على التوست، ثم توضع فوقها قطعة الأناناس، ثم الجبنة.

– توضع الشريحة في التوست في الفرن المحمّى مسبقاً (250 درجة م) لمدة أربع دقائق تقريباً حتى تذوب الجبنة.

القيمة الغذائية للشخص الواحد:

  • الطاقة 220 وحدة حرارية
  • البروتينات 18 غ
  • الدهون 6 غ
  • الدهون المشبعة 2 غ
  • النشويات 22 غ
  • الألياف 5 غ
  • الحديد 3 ملغ
  • الكلسيوم 140 ملغ
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