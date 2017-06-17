“توست هاواي”… وجبة خفيفة وسريعة التحضير للسحور

تقدم لك أخصائية التغذية نانسي حبيقة وصفة سهلة، صحية وسريعة التحضير، يمكن تقديمها كمقبلات شهية على مائدة الإفطار، أو كوجبة سحور غنية.
الكمية: شخص واحد
المقادير:
- قطعة من التوست الطري
- شريحة واحدة من الأناناس
- شريحة واحدة من الحبش
- شريحة واحدة من الجبنة قليلة الدسم
طريقة التحضير:
– توضع شريحة الحبش على التوست، ثم توضع فوقها قطعة الأناناس، ثم الجبنة.
– توضع الشريحة في التوست في الفرن المحمّى مسبقاً (250 درجة م) لمدة أربع دقائق تقريباً حتى تذوب الجبنة.
القيمة الغذائية للشخص الواحد:
- الطاقة 220 وحدة حرارية
- البروتينات 18 غ
- الدهون 6 غ
- الدهون المشبعة 2 غ
- النشويات 22 غ
- الألياف 5 غ
- الحديد 3 ملغ
- الكلسيوم 140 ملغ