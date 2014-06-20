الفنانة الكبيرة هيام يونس: ملحم بركات من العلامات الفارقة… للفنّ الجميل!

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ندى أيوب – بيروت

في حوار خاص لليقظة، وفي يوم وداع لبنان لموسيقاره الكبير الفنان ملحم بركات، التقينا الفنانة الكبيرة هيام يونس، التي بدت متأثرة جداً، وتحدثت عن الراحل الكبير قائلة:

– الوطن الذي أتى بمبدعين كسعيد عقل، الرحابنة، فيروز، وديع الصافي، صباح، زكي ناصيف، نصري شمس الدين، أعطى أيضاً ملحم بركات، كان المعلم ومنارة الفنّ للأجيال التي واكبته وما يليها، ومدرسة يرشف منها الكلّ الشهد، برحيله خسر لبنان عملاقاً من عمالقة الفن الجميل… صدح صوته الذهبي، الفريد الشجي، وأدخل بأنغامه العذبة الفرحة إلى قلوب محبّي الطرب الأصيل في لبنان والمهجر والعالم العربي… كبارنا يرحلون وأرزاتنا تتناقص، فالكواكب تغيب لكنها لا تموت.

ارتفعت هامة “أبو مجد” الفنية فوق السحاب، بإبداعه الشامخ شموخ جبل صنين العظيم، الخالد كغابات الأرْز، وترك إرثاً فنياً كبيراً ستغرف منه الأجيال القادمة، أتقدم بأخلص التعازي لعائلته الكريمة وللبنان والشرق بوفاة هذا الفنان العظيم… أستاذ ملحم… سرقت القلوب لما غنيت بحنجرتك الذهبية وبروحك المرحة، وعلمتنا كيف تكون الوطنية نهجاً، وذخيرة حية للناس والوطن، أعزّي نفسي ولبنان، والحمدلله لأنني واكبت الزمن الجميل، الذي كان ملحم بركات أبهى علامة من علاماته الفارقة..

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