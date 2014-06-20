الأمم المتحدة تكرم حياة الفهد ونخبة من فناني الخليج في مصر

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قامت منظمة الأمم المتحدة للفنون وضمن فعالية مهرجان “جرامازيس” في جمهورية مصر العربية، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتكريم الفنان السعودي عبد الله العامر والفنانة حياة الفهد من الكويت والفنانة هدى الخطيب من الإمارات وذلك ضمن حفل كبير.

وجاء هذا التكريم الذي تم بالتعاون مع مجلس السلام والتنمية الحضارية، وحضره نخبة من الشخصيات الدولية والدبلوماسية والعامة.

وشملت عروض المهرجان الذي يقام في دورته الثانية لهذا العام في دار أوبرا جامع مصر سبعة عشر عرضاً ساهم فيها العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات، وتركيا، وأمريكا، بريطانيا، وأسبانيا، روسيا، والهند، وغيرهم، إضافة إلى البلد المضيف مصر.

وقال الفنان السعودي العامر في تصريح صحفي : ” أسعدني جداً أن يتم تكريمي اليوم في مصر ومن منظمة دولية لها أهميتها استطاعت أن تلمس ما قمنا به من مجهود على مدار شهور عديدة والأهم أني استطعت أن أرفع اسم المملكة العربية السعودية الذي يشرفني عالياً وأهدي هذا التكريم إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده وأن نعاهدهم على الاستمرار بالعطاء الدائم”.