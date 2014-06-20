حياة الفهد تعود ب (رمانه ) للكوميديا قريبا عاجل

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فضيلة بودريش

تستعد الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد لتقديم عملا جديدا لجمهورها، فضلت أن يكون دراميا كوميديا لا يخلو من السخرية اللاذعة للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، حيث انتهت من كتابة نص السناريو خلال الأيام القليلة الماضية و يحمل العمل الفني عنوان “رمانة”، ويعكف القائمين على العمل في شركة المجموعه الفنية للانتاج الفني على التحضير المكثف للمشروع والبدأ في عملية التصوير، وهي ذات الشركة التي أنتجت عمل الفنانه حياة الفهد الدرامي السابق “بياعة النخي”.

تتقمص النجمة حياة الفهد شخصية رمانة، لتنتقد الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تواجه المرأة، وتقدم بعض الأفكار والحلول لمواجهة تلك المعاناة بإرادة صلبة وعزيمة فولاذية ، لكن في قالب فكاهي درامي ساخر ، وينتظر أن يشارك في هذا المسلسل مجموعة من نجوم الكوميديا البارزين في الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي، نذكر من بينهم الفنانة بثينة الرئيسي، والفنان الإماراتي أحمد الجسمي والنجم السعودي يوسف الجراح والفنانة هدى حمدان والقائمة تضم فنانين آخرين. كما أنه وقع الاختيار على المخرج حسام حجاوي، لاخراج العمل والذي اعلن نيته تصوير مشاهد المسلسل في عدة دول منها، الكويت و الإمارات العربية المتحدة، ودول اخرى في الخليج العربي، وقد أخطر المشرفين على الانتاج عن رغبته تلك علما أن مشروع هذا المسلسل ينتظر أن يعرض خلال شهر رمضان 2017. يذكر أن النجمة والفنانة القديرة حياة الفهد، كانت قد قدمت لجمهورها خلال الموسم الرمضاني الماضي، مسلسل “بياعة النخي”، من تأليفها أيضا ومن إنتاج “المجموعة الفنية” وكان قد شارك في العمل عدد كبير من النجوم، من بينهم صلاح الملا وهند البلوشي وعلي جمعة وغدير السبتي. وياتي مسلسل “رمانة” ليلامس لب بعض القضايا الاجتماعية فهو يشرح ظواهر سلبيه عديدة في المجتمع باسلوب ساخر ينطلق من مبدأ “شر البلية ما يضحك”.

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