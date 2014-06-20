عادات سيئة تخلصي منها لتتمتعي بحياة صحية

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هند شديد

ممارسات وعادات كثيرة خاطئة نقوم بها نعتقد انها عادية ولا تملك خطرا حقيقيا على صحة اجسامنا وحياتنا لذلك لابد من التوقف عندها والتعريف بها ومدى الاثار السيئة المترتبة على ممارستها ونتعرف على الطريق الاسلم الذي سيحفظ لنا صحتنا جيدة

عادات غذائية ضارة بعد تناول الطعام

أولاً، ابتعدي عن ممارسة الأنشطة البدنية الصعبة لأنها تحتاج إلى ضخ الدم في العضلات، ما يعيق عملية الهضم.

ثانياً، تجنّبي التدخين، لأن الجهاز الهضمي يحتاج إلى الدم حتى يستطيع هضم الطعام جيداً والنيكوتين يجعل الدم يصل إلى المعدة بصعوبة.

ثالثاً، النوم مباشرة يتسبّب في الإصابة بالسمنة ويجعل عملية الهضم أكثر صعوبة مع ظهور الاضطرابات في المعدة.

رابعاً، ابتعدي عن تناول المشروبات الغازية، حيث أنها تجعل الأنزيمات الهاضمة تقل وهذا يؤدي بدوره إلى منع الجسم من إتمام عملية الهضم وامتصاص الطعام.

خامساً، تناول الفواكه مباشرة يتسبب في جعل البطن تنتفخ، لذا ننصح بتناولها بعد الوجبة بساعتين على الأقل أو قبل تناول الطعام بساعة.

سادساً، الاستحمام مباشرة يجعل الدم يتدفق لليدين والرجلين مما يؤدي إلى إضعاف الجهاز الهضمي.

سابعا ، المشي مباشرة بعد الأكل لا يساعد الجسم على هضم الطعام، بل على العكس، المشي بعد تناول الطعام يعوق عملية الهضم ويجعلها أكثر صعوبة.

أسباب تراكم السموم داخل الجسم

العادات الغذائية السيئة التي تتضمن المأكولات السيئة للصحة والغنية بالدهون.

المواد الكيميائية الموجودة في الطعام وفي الماء تؤدي إلى تراكم السموم في الجسم.

العامل النفسي يلعب أيضا دورا مهما في تراكم السموم وبالتالي تؤدي الضغوطات النفسية التي يتعرض إليها الشخص وعدم حصوله على الراحة الكافية والنوم الكافي في تراكم هذه السموم في جسمه.

المأكولات التي تساعد الجسم على التخلص من السموم

أبرز المأكولات التي تساعد الجسم على التخلص من السموم هي الخضروات الورقية والليمون والجرجير والثوم والشاي الأخضر والبروكولي وبذور السمسم والملفوف والفاكهة مثل التوت والرمان وغيرها من الفواكه الأخرى المفيدة، بالاضافة الى الزنجبيل والبقدونس والزعتر البري وغيرها من المأكولات المتعددة.

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