المشي 5 دقائق أثناء عملك يحصنك من الأمراض

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قضاؤك ساعات طويلة جالساً على مكتبك في العمل بشكل يومي يضر بصحتك، هذا ما تقوله الدراسات الأخيرة التي أجرته جامعة كولورادو آنشوتز الطبية ومعهد جونسون آند جونسون واكتشفوا أنه عند قيامك بالمشي خمس دقائق كل ساعة من وقت جلوسك في المكتب يُبعد المخاطر الصحية عنك.

فقد وجد الباحثون من خلال الدراسات، أن أخذ راحة قصيرة كل ساعة من العمل، والوقوف والتحرك تحمل فوائد كبيرة للحفاظ على طاقتك، وصحتك ومزاجك.

وتظهر آثار هذه الراحة المتكررة والتي أطلق عليها العلماء “microbouts” في زيادة النشاط بعد نهاية يوم العمل، بل وتساعد أيضاً على تخفيف الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء العمل.

الجدير بالذكر أن موظفي المكاتب هم أكثر فئات البشر عرضة للمشاكل الصحية، حيث يزيد لديهم مخاطر الإصابة بمرض السكري والإكتئاب والسمنة ومخاطر صحية أخرى.

وقال صاحب هذه الدراسة جاك جروبل لـ “ديلي ميل”، إن هذه الدراسة تشير إلى أن ” القليل من النشاط مُقسم خلال اليوم يعتبر طريقة سهلة وبسيطة لتحسين الصحة”.