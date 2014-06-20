برنامج للعام الجديد يعيد الحيوية والطاقة لجسمك

شارك

ونحن على أبواب سنة جديدة مجهولة لا نعرف ماذا تحمل في أيامها القادمة من خير أو شر، لكننا نعرف بأنه لو قمنا ببعض التغييرات اليومية في حياتنا قد نساعد أنفسنا على العيش بصحة تامة دون منغصات ولو نفذنا الخمس نصائح الذهبية التالية سنستعيد الطاقة والنشاط والحيوية في حالات التعب المفرط خاصة لو علمنا أن النظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني، ونمط الحياة المجهد؛ يعرض أجسامنا لإنهاك شديد، لكن في حال التزامنا بهذه النصائح سنلاحظ بسرعة تحسناً ملحوظاً في صحتنا، وزيادة كبيرة في طاقتنا.

1. نظام غذائي متوازن:

لزيادة طاقتنا بسرعة؛ يجب اعتماد نظام غذائي متوازن ومتنوع، غني بالفواكه، والخضروات، والزيت النباتي، وحمض أوميغا 3 الدهني. كما أنه يجب أن يكون هذا النظام خال من الدهون الحيوانية، السكر، والمواد المصنعة، وبعد أيام فقط من اعتماد هذا النظام الغذائي؛ سوف نشعر بالنشاط والطاقة”.

2. النوم والراحة:

يجب أن نخصص وقتاً لا يقل عن ثماني ساعات للنوم الهادئ، كما أنه يجب استغلال وقت الراحة في العمل من أجل ممارسة بعض تمرينات الاسترخاء، فهذه الأنشطة ستساعدنا على التحكم في توترنا، وفي إدارة مهامنا اليومية بشكل أفضل.

3. تلبية رغبات جسمنا:

يجب علينا تلبية رغبات جسمنا ومزاجنا، فإذا شعرنا بالبرد يجب أن نتدثر جيداً، وإذا كنا جائعين يجب أن نتغذى جيداً، وحتى إذا كنا نشعر بالتعب؛ فإنه يجب أن نأخذ قسطاً من الراحة، “يجب أن نتعلم كيف نستمع إلى جسمنا عندما يدق ناقوس الخطر”.

4. الحركة:

بعد الحصول على قسط كاف من الراحة؛ يكون الجسم جاهزاً وفي كامل لياقته لبذل المزيد من المجهود، “ينصح بالمشي 30 دقيقة يومياً، أو صعود الدرج مرات عديدة، أو ركوب الدراجة؛ لأن ذلك سيساهم في حفاظنا على كامل لياقتنا ونشاطنا طوال اليوم”.

5. ممارسة الرياضة:

إن النشاط البدني يساعد على محاربة التعب بسرعة كبيرة، وحتى إذا شعرنا بالتعب بعد مزاولة حصة رياضية؛ فإننا من المؤكد سنتمكن بعدها من النوم بعمق، ومن التخلص من التوتر والتعب لفترة طويلة.