الأنظمة الغذائية ليست لمحاربة السمنة فقط….. نظام غذائي رائع يقي من الشيخوخة

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نبحث دائماً عن الأنظمة الغذائية التي تساعدنا على خسارة الوزن الزائد وينشغل بالنا في هذا الأمر لكن هل خطر ببالنا يوماً أن نبحث عن أنظمة غذائية من أجل الوقاية من الشيخوخة أو تأخير ظهور علامات التقدم بالعمر مثلاً؟

لمن يجهل حقيقة هذا الأمر نقول له أن هناك بالفعل عدة أطعمة تحارب الشيخوخة وتحد من ظهور علامات الكبر، إذا ما تناولناها بشكل يومي، إضافة إلى كونها تحمينا من الكثير من الأمراض، وهذه الاغذية هي:

الأفوكادو:

عند اتباع نظام غذائي منخفض الدهون، عادة ما يلجأ الشخص للابتعاد عن تناول الأفوكادو، لأنها غنية بالدهون. إلا أن الحقيقة هي أن تلك الثمرة غنية بالدهون المشبعة الأحادية المفيدة جداً والفعّالة في تقليل نسبة الكوليسترول. وتعتبر الأفوكادو مصدراً رائعاً لفيتامين “E” الضروري لضمان بقاء نعومة الجلد، كما أنها غنية بالبوتاسيوم الذي يقي من ارتفاع ضغط الدم

التوت:

تحتوي مختلف أنواع التوت على مضادات الأكسدة التي تشكل درعاً يحمي الجسم ضد ظهور علامات التقدم بالعمر.

الأسماك:

يحتاج الجسم عامة للبروتينات وأنواع معينة من الدهون، والتي تكون متوفرة في الأسماك. فهي تحتوي على أحماض “أوميغا 3” الدهنية التي تقوي مناعة الجسم، وتحافظ على مرونة الجلد، إضافة إلى تقليلها مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك تقي من الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان المعدة وسرطان المريء.

الجزر:

هو مصدر أساسي للـ”بيتا كاروتين” الذي يعتبر نوعاً من أنواع مضادات الأكسدة التي تحارب علامات التقدم بالعمر، كما أنه يقي من الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها بعض أنواع السرطان خاصة الذي يصيب الرئة. كما أن الـ”بيتا كاروتين” يحافظ على قوة الإبصار ويمثل درعاً واقياً للعينين ضد ضعف الإبصار الذي يتسبب به التقدم بالعمر.

المكسرات:

تعد من الأطعمة الرائعة التي تحارب علامات التقدم بالعمر، فهي غنية بالألياف، كما أنها تعتبر مصدراً غنياً بالبوتاسيوم والزنك والحديد والمغنيسيوم والنحاس والسيلينيوم. كما أنها تسيطر على مستوى الكوليسترول وتقوي جهاز المناعة، مما ينعكس على الجسم في شكل نشاط وحيوية.