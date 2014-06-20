خطة غذائية تحصنك من الأمراض

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إذا أردت أن تعيش حياة صحية خالية من الأمراض عليك تناول الغذاء الصحي المثالي الذي يحتوي على المجموعات الغذائية الأربع وهي :

البطاطا والخبز والأرز والمعكرونة والأغذية النشوية الأخرى.

الفواكه والخضروات.

الحليب ومنتجات الألبان.

اللحوم والسمك والبيض والحبوب ومصادر البروتين الأخرى غير اللَّبَنية.

ولا يكفي هذا بل عليك أن تتبع مايلي :

-تناول الطعام في أوقات منتظمة فإذا قمت بذلك سيتعلَّم جسمك وقت الوجبة القادمة, ويتحكَّم بأحاسيس الجوع، ويحافظ على مستوى الطاقة في الجسم.

– يجب أن تكون بداية يومك جيِّدة بتناول وجبةُ إفطار تمد جسمك بالطاقةَ التي يحتاج إليها في اليوم مثل عصير الفواكه أو البيض بالخضار أو الخبز المحمَّص الذي يحتوي على الحبوب الكاملة ومدهون بجبنة أو لبنة قليلة الدسم أو مربَّى قليلة السعرات الحرارية أو تلك الخالية من السكر.

إذا كنت لا تستطيع تناول وجبة الإفطار عندَ الإستيقاظ من النوم, فينبغي عليك تناول وجبة خفيفة غنيَّة بالألياف, بدلاً من تناول وجبة خفيفة ذات دهون أو سكَّريات عالية.

-احرص على تناول خمس حصص من الفواكه والخضروات يومياً حيث تعدُّ مصادرَ جيِّدة للفيتامينات والمعادن والألياف والعناصر الغذائية الرئيسية التي يحتاج إليها الجسم ليعمل بطريقةٍ صحيحة. ويمكن تناولُ الخضروات والفواكه طازجةً أو مجمَّدة أو معلَّبة أو مجفَّفة أو معصورة.

– حذاري من استبعاد النشويات تماماً فهي جزء مهم في النظام الغذائي الصحِّي وتمثِّل مصدراً جيِّداً للطاقة ومصدراً رئيسياً للعديد من العناصر الغذائية في الغذاء اليومي.

-عليك الابتعاد عن السكَّريات فهي مؤذية جداً للجسم وبالذات اصناف الكيك والشكولاتة والمشروبات الغازية وغيرها، واستعيض عنها بالسكريات الطبيعية الموجودة في الكثير من الأغذية مثل الفواكه والتمر.

– يجب أن يحصلَ جسمك على كمِّية كافية من الحديد حتى لا تصاب بالشحوب والتعب والدوخة، وتعدُّ اللحومُ الحمراء والخضروات والأطعمة المدعَّمة، مثل حبوب الإفطار، مصادرَ جيِّدة للحديد