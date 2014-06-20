الموسيقى والاطعمة الصحية تنمي ذكاء طفلك

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هند شديد

قد يكون الذكاء موروثاً،اي ان القدرة على التركيز والتفكير تظهر منذ الصغر لكن هذه القدرة قد تنمو او تتراجع مع نمو الطفل نتيجة الطريقة التي تتم بها تنميته من قبل البيئه المحيطة به وهذا ما يعزز اكثر مقولة ان الذكاء مكتسب لانه حصيلة ما يتلقاه الطفل من تعليم ودروس في حياته الاسرية والمدرسية.

اذن باستطاعة الاهل ان ينمو من ذكاء اطفالهم حتى لو لم يخلقو اذكياء وسنطلعكم على كيفية القيام بذلك

يمكنك تنمية ذكاء طفلك عن طريق:

– الرضاعة الطبيعية: الرضاعة الطبيعية هي الحل الأمثل لتنمية ذكاء طفلك، كما تساعد على تقوية مناعة الطفل وتجعله يتمتّع بصحة جيّدة.

– ألعاب الذكاء: اعتادي دائماً على تقديم ألعاب تحمل فائدة ومغزى لطفلك وتتناسب مع نموّه العقلي كألعاب البازل أو ألعاب الأرقام والأسماء وتركيب الأشكال في أماكنها المناسبة.

– الموسيقى أو الأعمال اليدوية: إن تعلّم الطفل على آلة موسيقية له تأثيرٌ بالغ على ذكائه. هذا ما أكدّته دراسة كندية أجريت على بعض الأولاد الذين يتعلمون الموسيقى والأعمال اليدوية كالرسم والتلوين والحفر.

– الغذاء الصحي: إن ابتعاد طفلك عن الحلويات والسكريات والدهون المشبعة التي نجدها في بعض الاطعمة وحصوله على غذاء متوازن وصحي كالوجبات الكاملة والخضروات والفواكه المتنوعة المشبعة بالمعادن والفيتامينات يساعده كثيراً على تنمية ذكائه.

اطعمة يمكن ان تزيد الذكاء عند الاطفال:

– زبدة الفستق: حيث يحتوي على الدهون المسؤولة عن زيادة النمو الذهني والمهارات الادراكية.

– الحليب: يجب ان تحرصي على ان يشرب طفلك الحليب لأنّه غني بالاحماض الدهنية والكولسترول الذي يحتاجه وخصوصاً إذا لم يكن يتجاوز الخمس سنوات.

– البيض: لأنّ البيض غني بالكولسترول والبروتينات والعناصر الغذائية الضرورية للنمو مثل مادة الكولين الشبيهة بالفيتامين ب، يجب الحرص على تقديم البيض لطفلك اكثر من مرة في الاسبوع لتعزيز قدراته العقلية.

– السمك: يجب ان تقدمي لطفلك وجبات السمك وخصوصاً التونه الغنية بالاحماض الدهنية وهي ضرورية لسلامة العقل والجسم.

– اللحوم الحمراء: قدميه لطفلك دائما، لأهميته في سلامة الجسم وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الحديد والبروتينات والالياف والفيتامينات.

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