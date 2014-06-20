سلطات شهية وصحية

شارك

سلطة العدس والفول الأخضر الكبير وجبن الفيتا

تكفي 4

المقادير

85 جم فول أخضر كبير مجمد

400 جم علبة عدس أخضر أو بني محفوظ في الماء، مصفى ومشطوف بالماء

ملح وفلفل أسمر مطحون طازجاً

حزمة بصل أخضر مفروم ناعماً

قرن فلفل أخضر حار منزوع البذور ومفروم ناعماً

175 جم جبن فيتا مقطع إلى مكعبات

حفنة بقدونس طازج مفروم ناعماً

التتبيلة

3 ملاعق زيت زيتون

3 ملاعق خل أبيض

2,5 سم جذر زنجبيل طازج مقشر ومبشور

حفنة سكر ناعم (اختياري)

الطريقة

1- ينقع الفول في ماء يغلي لمدة 5 دقائق ثم يصفى.

2- يوضع العدس في وعاء تقديم ويتبل بالملح والفلفل الأسمر. يضاف البصل الأخضر والفلفل الحار والفول الأخضر المصفى مع التقليب جيداً.

3- لعمل التتبيلة يوضع الزيت والخل والزنجبيل في إبريق أو وعاء صغير. تتبل بالملح والفلفل وحفنة من السكر (إن استخدم) وترج المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً.

4- ترش التتبيلة فوق السلطة وتترك لتتشرب توابلها لمدة 10 دقائق، وعندما تكون جاهزة للتقديم يضاف إليها جبن الفيتا والبقدونس المفروم مع التقليب ثم تقدم.