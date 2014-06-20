المدفأة ضررها أكثر من دفئها

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الكثير منا يخشى البرد ويسعى لتجنبه بكل وسائل التدفئة المعروفة ومن ضمنها ” المدفأة” التي لا يخلو بيت منها، لكن الكثيرين الذين لديهم إحساس بالبرد الدائم في الشتاء، لا يستطعون النوم إلا بوجود المدفأة مضاءة في غرفتهم حيث يبقونها تعمل طيلة الليل والنهار، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على الصحة، فقد أثبتت الأبحاث بأن ضرر الدفء الذي نحصل عليه منها هو أكثر بكثير من متعة الإحساس بالدفء، فما هي تلك الأضرار.

– يؤثر النوم في وجود المدفأة على الجهاز التنفسي، حيث تعمل على تدفئة الهواء داخل المنزل مما يؤدي إلى خفض محتوى الرطوبة في الهواء وتحويل الهواء الرطب إلى الجاف، وتنفس الهواء الجاف يسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وهي، الربو والتهاب الشعب الهوائية

– استنشاق الهواء الجاف، يحدث نزيف في الأنف،

-بسبب دخول الغبار إلى الأغشية المخاطية يصاب الشخص بالعدوى والالتهابات ويجعله عرضة للأمراض المعدية التي تنتقل في فصل الشتاء.

– تحمل المدفأة خطر على البشرة والعيون، حيث يؤثر تحول الهواء الرطب إلى هواء جاف على البشرة ويسبب لها المشاكل، مثل جفاف الجلد، ولا يتوقف الأمر على هذا الحد بل تتضرر العين، فعدم وجود هواء رطب يؤدي إلى تبخر الدموع من العين مما يسبب جفاف العين ويصعب على العينين الحفاظ على توازن الرطوبة بهم

للوقاية من أضرار النوم في وجود المدفأة

– لا تسمح لطفلك بالإقتراب من المدفأة

– لا تضع ملابس أو مفروشات عليها.

– لا تقرب المدفأة من أثاث المنزل.

– تأكد من خلو المدفأة الكهربائية من الغبار، وقبل شرائها تأكد من أنها خالية من العيوب، والأسلاك والمقابس سليمة وفي موضعها.

– اضبط مؤشر حرارة المدفأة الكهربائية وضعها في مكان أعلى من سطح الأرض مثل طاولة حتى لا تلحق الضرر بالصغار تحديداً. -لاحظ ظهور بقع ساخنة فيها فبعض الأنواع تحتوي على بقع ساخنة.

– لا تضعها بالقرب من علب الطلاء وعلب الكبريت وأنابيب الغاز

– ضع سلكها بعيداً عن المكان الذي تسير به أنت وأفراد أسرتك حتى لا يتعثر به أحد

– لاتضعها في مكان رطب أو مبلل.

-عند شراء مدفأة بجب أن تتحقق من علامة السلامة المطلوبة

– يجب إيقاف تشغيلها قبل النوم

– اترك ولو سنتيمتر واحد من النوافذ مفتوحة لضمان التهوية للمنزل.