هبة عيد وتجربة تستحق المجازفة

شارك

منار صبري

هبة عيد عضو فريق نادي الدراجات الآلية للسيدات تحكي لنا تجربتها الخاصة في قيادة الدراجة الالية وكيف اثرت على حياتها بصورة ايجابية، تقول هبة عيد: منذ حوالي عام تدربت علي ايدي مدربين معرض “تراي ستار” اصحاب الخبرة العريقة في مجال التدريب علي قيادة الدراجات الالية سواء في ساحة التدريب او في الطرقات،، كما ساعدوني أيضا علي اختيار الدراجة الالية المناسبة لي وهي دوكاتي مونستر، ولقد أبديت رغبتي في خوض مجال السباق في الحلبات وكانت الفرصة سانحة عند اعلان حلبة البحرين عن استضافتها لحدث كبير إقليمي وهو :

DRTE2016 Ducati Regional Track Experience

والذي يتم فيه استضافة مدربين ومتسابقين علي اعلي مستوي من شركة دوكاتي الأم وكانت التجربة لمالكي دراجات دوكاتي فقط وكانت فرصة جدا مناسبة لتحقيق حلمي، وبالفعل تم تقديم كل التسهيلات من قبل شركة تراي ستار ممثلة في مديرها “الكابتن سالم الرميض” ومالك الشركة السيد جعفر بهبهاني لتحقيق حلمي، حيث تم شحن السيكل وإعطائي التوجيهات اللازمة لخوض التجربة.

وبالفعل سافرت الي البحرين بعد شرائي أدوات السيفتي (الأمان) اللازمة لتحقيق القيادة الآمنه خصوصا في حالة وقوع اي حوادث، وكان الحدث يضم ٣٥ مشترك منهم حوالي ١٣ من أعضاء نادي دوكاتي، وكنت ممثلة لنادي السيدات للدراجات الآلية.

وعن تجربة السباق تقول هبة: لقد اكتسبت مهارات التعامل مع الحلبات كما زادت خبراتي في القياده بالشارع حيث توصلت لفهم تقنيات maneuver والتي تعني كيفية الاستدارة بالسيكل في المنعطفات ، كما أنني كنت احاول الوصول الي سرعات عالية مع إمكانية التحكم في السيكل في نفس الوقت، وبالفعل كانت تجربة تستحق المجازفة، لذا اتمني تكرارها خصوصا بعد مُشاهدتي لعروض standup الممتعة على الحلبة، كما اتمنى من كل سيدة تقرأ كلماتي ان تحدد حلمها وتسعى الى تحقيقه بكل ثقة وشجاعة فحتما ستصل الى النجاح الذي تريده.

شارك

Comments

comments