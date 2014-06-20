هبة مجدي تتوقف عن التمثيل بطلب من زوجها

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خوفاً عليها من تأثير الإرهاق على صحتها وحملها، اقترح المطرب الشاب محمد محسن على زوجته الفنانة المصرية هبة مجدي التوقف عن التمثيل مؤقتاً حتى تضع حملها وتتماثل إلى الشفاء ويبدو أن هبة لم تمانع من الموافقة على طلب زوجها بعد اقتراب موعد وضعها لمولودها الأول حيث تناقشا مطولاً واقتنعت الزوجة الحامل بأن مشاركتها في الأعمال الدرامية قد تتعبها أكثر وبالتالي تؤثر على صحتها.

يبدو أن هبة مازالت لم تعلم جنس جنين حملها، أو بالأحرى تفضل التكتم عن الخبر وتركه مفاجأة إلى غاية وضعها لمولودها الأول، واتخذت مؤخراً بطلب من زوجها المطرب محمد محسن قرار التوقف عن التمثيل في الأعمال الدرامية، خوفاً من تأثر وضعها الصحي على اعتبار أنه حملها الأول، وخوف محسن كان جلياً كونه دخل في نقاش مستفيض مع زوجته حتى تمكن من إقناعها بضرورة الاعتذار عن الأدوار التي تعرض عليها، لأنها في البداية كانت تفضل الموافقة على الأدوار التي تتناسب ووضعها الحالي حيث بدأت تشعر بالإرهاق عندما تبذل جهداً.

يذكر أن الممثلة هبة مجدي اقترنت من الفنان محمد محسن في شهر يوليو الماضي، وآخر عمل فني لها كان في فيلم يحمل عنوان “يوم من الأيام” وشاركت في بطولة هذا الفيلم إلى جانب النجم محمود حميدة وأحمد حاتم وخلال العرض الخاص للفيلم كشفت للإعلام عن خبر حملها.

الجدير بالإشارة فإن قصة الحب بين الزوجين، رأت النور على خشبة المسرح وكان شاهداً عليها النجم يحيى الفخرانى، أي بعد مشاركتهما فى مسرحية “ليلة من ألف ليلة وليلة”، وجاء الانجذاب بين الشابين حين تقمص محمد محسن شخصية أمير يقع في حب فتاة فقيرة ويتقدم بطلب يدها من والدها.