هبة طوجي تتألق في مهرجان كان بتصاميم جورج شقرا

شارك

تألقت المغنية والممثلة اللبنانية هبة طوجي أثناء فعاليات مهرجان كان السينمائي السبعين بتصميمين رائعين اختارتهما من مجموعة المصمم اللبناني العالمي جورج شقرا.

إطلالتها الأول على السجادة الحمراء كانت أنثوية مميزة للغاية بفستان طويل بنفسجي اللون من الشيفون المقصوص بواسطة الليزر، من مجموعة كوتور ربيع وصيف 2017.

فيما إطلالتها الثانية كانت خلال جلسة تصوير لدار “شوبارد” بفستان رقيق وناعم من دون حمالات للكتف، وبلون البنفسج تتخلله ورود بيضاء ناعمة، ومزوّد بذيل طويل يبدأ من الخصر.

وقد انتقته المغنية هبة هذا التصميم أيضاً من مجموعة شقرا الكوتور لربيع وصيف 2017، وبدا عليها أنيقاً وملفتاً.