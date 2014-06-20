حذاء مبتكر ينهي معاناتك من الكعب العالي

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من المعروف أن الكعب العالي،يمنح المرأة الجاذبية والتناسق، مع ما ترتديه من أزياء ويضفي على إطلالتها الأناقة التي تتطلع إليها في المناسبات والسهرات وحتى لدى توجهها إلى العمل، لكن للكعب العالي مضاعفات صحية مثل تسببه في آلام على مستوى القدم وحتى الظهر أحيانا،ورغم ذلك هناك من تضطر إلى تحمل الألم والوقوف أو السير به طوال اليوم ..فقط من اجل الحفاظ على طلتها الجذابة والمتناسقة..

لكن اليوم نقول أن المعاناة مع الكعب العالي، قد انتهت مع الابتكار الجديد، الذي طرحته شركة ألمانية شهيرة تحمل اسم” Mime et Moi” والذي يخلص المرأة من آلام الكعب العالي، ويمنحها بدائل حقيقية تستنجد بها، إن كانت غير قادرة عن الاستغناء عن الكعب العالي، فقد توصل المصممون في هذه الشركة إلى اختراع حذاء يكون الجزء السفلي منه منفصلاً وقابلاً للتعديل، فهو مرفق بقياسات مختلفة من الكعوب فنجد معه كعب منخفض وآخر متوسط الطول.

وبذلك عندما تشعرين بالتعب أو الانزعاج من الكعب العالي، يمكنك فقط تغيير الجزء السفلي وسحبه ببساطة، من خلال استبداله بكعب آخر يكون منخفضا، إنها بالفعل نهاية للمعاناة.

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