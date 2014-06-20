حليمة بولند تقدم “شو” في عيد الحب بأمريكا

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بمناسبة عيد الحب والذي يتم الإحتفال به في 14 فبراير من كل عام سوف تشارك نجمة الإعلاميات العرب حليمة بولند في أكبر احتفالية عربية بالولايات المتحدة الأمريكية بهذه المناسبة، والتي ستقام بولاية فرجينيا.

وسوف تقام الإحتفالية برعاية المنتج السعودي نور الحراكي رئيس المنتدى العالمي للسلام ورئيس شركة الحراكي جروب للإنتاج الفني.

كما تأتي الإحتفالية كذلك برعاية شركة ديفا برودكشن لصاحبتها نيفين كامل. وستقوم الإعلامية حليمة بولند بتقديم الحفل والذي يشارك فيه كوكبة أخرى من النجوم مثل المطربة جواهر والفنانة الإستعراضية صافيناز، كما تقدم حليمة بولند اسكتش بعنوان” حليمة شو” وذلك بمشاركة المنتج نور الحراكي نفسه.

الحفل من تنظيم شركة “ساري ستارز أمريكا” والتي يمتلكها رجل الأعمال المصري أحمد ساري. وفي بيان صحفي أكد المنتج نور الحراكي أن المنظمين يسعون إلى إخراج حفل ضخم ورائع يليق بالجالية العربية المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعد الحفل بمثابة إحدى جسور التواصل مع الجاليات العربية بأمريكا. وصرح الحراكي أن فقرة “حليمة شو” والتي سيشارك فيها بنفسه مع حليمة، سوف تتحول إلى مشروع برنامج يناقش العديد من القضايا بالعالم العربي.

بدورها أكدت نيفين كامل رئيس شركة ديفا برودكشن وأحد رعاة الحفل أن هذا الحفل يعد بمثابة رسالة حب للعالم في عيد الحب تنادي بأهمية العيش في سلام وأمان كما يشمل الحفل تقديم فقرات متنوعة وجديدة ومختلفة.